Somaspor, Derviş Erkan ile Anlaştı - Son Dakika
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Somaspor, Derviş Erkan ile Anlaştı

Somaspor, Derviş Erkan ile Anlaştı
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Somaspor, gurbetçi sağ bek Derviş Erkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, gurbetçi sağ bek Derviş Erkan'la (23) sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FC Vaduz kulübünden Derviş Erkan ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Derviş Erkan'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Almanya doğumlu savunma oyuncusu, Lihtenştayn ekibi FC Vaduz II formasıyla geçen sezon bir kupa maçında oynadı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor, Derviş Erkan ile Anlaştı - Son Dakika

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