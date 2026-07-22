MasterChef Türkiye’nin sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçını tribünden takip etti. Sivrioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını stadyumda canlı izleyen ünlü şef Somer Sivrioğlu, tribünlerden çektiği bir videoyu ''Loca yoksa tribün var'' notuyla paylaştı.
Sivrioğlu'nun bu ifadeleri, futbol kamuoyunda ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Söz konusu paylaşım; geride bıraktığımız günlerde Aziz Yıldırım yönetimi tarafından kulüpteki locası iptal edilen yakın dostu ve patronu Acun Ilıcalı’ya bir destek mesajı olarak yorumlandı.
Son Dakika › Spor › Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme - Son Dakika
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