Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu - Son Dakika
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Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

09.07.2023 19:30

Son dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük heyecana sahne oldu. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki yarı final kurası sonucu İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek ile de Mehmet Yeşil Yeşil eşleşti.

Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
Yusuf Can Zeybek

KULE HAKEMİ "BALABAN" DEDİ

İsmail Balaban'la Hüseyin Gümüşalan arasındaki yarı final karşılaşmasında Balaban'ın kasnak oyunlarını Gümüşalan'ın savuşturması dikkati çekti. Hüseyin Gümüşalan, uzun boyunun avantajını kullanarak rakibinin kasnak ve paçada oyun kurma ataklarını uzaklaştırdı. Müsabakanın 11. dakikasında Gümüşalan'ın atağıyla güreş hareketlendi. Gümüşalan'ın künde atağına kılçık atan Balaban, müsabakayı kazandı. Altta kalan Gümüşalan, sonuca itiraz etse de kule hakemliği Balaban'ı galip ilan etti.

Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
İsmail Balaban

ZEYİR ZEVKİ DÜŞÜK YARI FİNAL

Mehmet Yeşil Yeşil ile Yusuf Can Zeybek'in yarı final karşılaşması ise hareketli başlasa da kısa süre sonra Mehmet Yeşil Yeşil güreşi bir önceki müsabakasında olduğu gibi yere çekti ve mücadelede normal sürenin büyük bölümü bu şekilde geçti. Mehmet Yeşil Yeşil, pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar aldı. Seyir zevkinin doyurucu olmadığı güreşin normal süresinde galibiyet çıkmaması nedeniyle puan alanın kazandığı bölüme geçildi. Yaklaşık bir saat süren mücadeleyi Zeybek, paça kazıkla kazandı.

Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
Yusuf Can Zeybek

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI YUSUF CAN ZEYBEK

Final güreşi İsmail Balaban'la Yusuf Can Zeybek arasında oldu. Mücadelenin yüksek olduğu güreşi Yusuf Can Zeybek kazandı. Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu.

Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
Yusuf Can Zeybek
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19:08 Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
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SON DAKİKA: Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu - Son Dakika
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