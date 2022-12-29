Futbol efsanesi Pele hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Futbol efsanesi Pele hayata gözlerini yumdu

29.12.2022 21:59

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören Brazilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele, hayatını kaybetti. Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.

TÜM VÜCUDUNA YAYILDI

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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