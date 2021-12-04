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Son Dakika: Burak Elmas hakemler hakkında konuştu ve TFF'yi yerden yere vurdu - Son Dakika

Son Dakika: Burak Elmas hakemler hakkında konuştu ve TFF'yi yerden yere vurdu

04.12.2021 12:31

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hakemler üzerine TFF ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi. Burak Elmas, TFF'ye yönelik çok sert sözler kullandı. Elmas, "İstifa çağrısı yapmıyorum, bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Bu sistemi değiştirmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda kameralar karşısına geçti. Elmas, geçtiğimiz hafta TFF ile yaptığı görüşmenin ardından üstü kapalı mesajlar verdi. Elmas, TFF'yi ve Nihat Özdemir'i topa tuttu.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"BU BİR ZORUNLULUK"

"TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Popüler bir TFF başkanı istemiyoruz artık.

"KULÜPLERE RAĞMEN KARARLARI ALIYORLAR"

Kulüplere rağmen bu kararları alabiliyorlar. Kişiler, kulüplerden daha kuvvetli! Bu sistemi, diğer kulüplerle birlikte değiştirmek istiyoruz, bu fikrimizde devam edeceğiz.

"BÖYLE ATAMA YAPILMAZ"

Galatasaray maçları üzerinden hakemlere mesaj veriliyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi müsabakası yönetecek hakemi pazar günü bizim maça atadılar. Genelde sakatlık riskini göze alarak böyle atama yapılmaz.

"FUTBOLA İLGİLİ AZALDI"

Atanan hakemlerin, takım ayırt etmeden verilmesini istiyoruz. Tüm camialara eşit yönetim tarzı istiyoruz. Futbol sektörü çok azaldı, popülaritesi düşüyor. Bunun en büyük sebebi kötü yönetilmesi.

"İZİN VERSİNLER ANLATAYIM"

İrfan Can Kahveci'nin cezası, sadece buraya çıkmama neden olmadı. Bildiklerimizi açıklarsam, yer yerinden oynar" dedim. Burası farklı bir kulüp. 6 kişinin konuştuğu şeyi kendiniz anlatamazsınız. O kişiler izin versin, anlatırım.

"FATİH TERİM'E VERİLEN CEZA ADİL Mİ?"

Fatih Terim'e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın karar verin, 6 maç adil mi değil mi? Biz bundan bahsediyoruz ve eşitlik istiyoruz."

Son Dakika: Burak Elmas hakemler hakkında konuştu ve TFF'yi yerden yere vurdu

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Son Dakika Spor Son Dakika: Burak Elmas hakemler hakkında konuştu ve TFF'yi yerden yere vurdu - Son Dakika Spor


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