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Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11!

10.01.2022 19:12
Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11!

Son dakika: Saat 20.00'de Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i şaşırttı. Kaptan Mesut Özil, yedek kulübesinde.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Konyaspor ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek isteyen Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılması halinde haftayı 3. sırada tamamlayacak.

ADANA FORMDA

Son 4 maçtan 10 puan çıkaran Adana Demirspor ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak.

MESUT YEDEK

Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil yedek kulübesinde. Tecrübeli futbolcunun ilk 11'de yer almaması futbolseverleri şaşırttı.

İLK MAÇI FENER ALDI

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin başında o dönem Vitor Pereira vardı.

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia.

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Gökhan, Yunus, Vargas, Assombalonga

CANLI ANLATIM

85' Fenerbahçe'nin atakları etkisiz kaldı. Adana Demirspor skorda üstün.

72' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandas oyundan çıktı, yerine Ferdi oyuna dahil oldu.

66' Adana Demirspor'da Matias Vargas ve Younes Belhanda oyundan alındı, yerlerine Akintola ve Bjarnason oyuna girdi.

64' Fenerbahçe şu dakikalarda baskıyı arttırdı, Adana Demirspor ise kazandığı toplarla kontrataklarla etkili olmaya çalışıyor.

59'Fenerbahçe'de Pelkas ve İrfan Can oyundan alındı, Mesut ve Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

58' Bir anda kazanılan topta Matias Vargas ceza sahası ön çizgisinden vurdu Berke topu iki hamlede kurtardı.

57' Tempo şu dakikalarda çok yüksek.

51' Süper Lig'de 1 yıl aradan sonra GOL sevinci yaşayan Belhanda, aynı zamanda lig kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

46' İkinci yarının hemen başında gol geldi. Sol kanattan kesilen topta Belhanda düzgün bir vuruş yaptı. Adana Demir öne geçti.

İlk yarı: 1-1

34' Gökhan İnler ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta Berke'yi avladı. Skor 1-1'e geldi.

29' Enner Valencia penaltıyı gole çevirdi.

26' Valencia ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem, Svensson'un müdahale yaptığınını söyledi.

16' Adana Demirspor etkili geldi. Belhanda'nın pasında Assambalonga, Berke'ye takıldı. Sonrasında Kim Min Jae kornere savuşturdu.

13' İrfan Can'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci kurtardı, top ardından direğe çarptı. Yaşanan karambolden sonra top kornere çıktı.

10' Belhanda'nın ortasında Vargas'ın şutunu Berke kurtardı.

2' Fenerbahçe ceza sahasına kalabalık geldi, top kalecide kaldı.

1' İrfan Can Kahveci, rakibinin yüzüne temasta bulundu. Faul.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! - Son Dakika
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