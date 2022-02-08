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Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

08.02.2022 14:51

Son dakika: Bu akşam 20.30'da Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanacak Kayserispor'da koronavirüs kabusu yaşanıyor. Kayserispor'da maç öncesi üç futbolcunun testi pozitif çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son Dakika: Kayserispor'da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

KADRODAN ÇIKARILDILAR

Üç futbolcu kadrodan çıkarıldı. Hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecekler. İHA'daki habere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

THİAM YOK

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Senegal formasıyla mücadele veren Mame Thiam da Fenerbahçe maçında yok. Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması saat 20.30'da Kadıköy'de.

Fenerbahçe'nin eksikleri:

  1. Altay Bayındır
  2. Mesut Özil
  3. Zajc
  4. Gustavo
  5. Novak
  6. İrfan Can Kahveci

Kayserispor eksikleri:

  1. Lung
  2. Cenk Gönen
  3. Thiam
  4. Kolovetsios
  5. Gökhan Sazdağı
  6. Majid Hosseini
  7. Emre Demir
  8. Gavranovic
Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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