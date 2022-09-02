Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe uzun süredir aradığı golcüyü sonunda buldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz devi Chelsea'den Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi resmen kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sarı-lacivertliler bu transfer için Chelsea'ye 3.5 milyon euro bonservis ücreti öderken, futbolcu ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.