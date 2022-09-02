Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli - Son Dakika
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Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli

02.09.2022 23:08

Fenerbahçe, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp Belçikalı başarılı golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe uzun süredir aradığı golcüyü sonunda buldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz devi Chelsea'den Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi resmen kadrosuna kattı.

Son Dakika: Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de! İşte bonservis ücreti

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sarı-lacivertliler bu transfer için Chelsea'ye 3.5 milyon euro bonservis ücreti öderken, futbolcu ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de! İşte bonservis ücreti
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Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli - Son Dakika
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