Son Dakika: Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale çıktı. - Son Dakika

Son Dakika: Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

Son Güncelleme: 30.08.2023 19:58

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.Yarı finalde A Milli Kadın Voleybol takımımızın rakibi İtalya olacak.

SET VERMEDİK

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan dev müsabakada, Ay-yıldızlı ekibimiz ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları, 2. seti ise 25-22'lik skorla kazandı. 3. sette de rakibine göz açtırmayan Filenin Sultanları, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yari finale yükseldi.

Son Dakika: Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

YARI FİNAL 1 EYLÜL'DE

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Son Dakika: Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

SETLER;

  • 1.SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 POLONYA
  • 2.SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 POLONYA
  • 3.SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 POLONYA
Son Dakika: Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Filenin Sultanları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale çıktı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale çıktı. - Son Dakika
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