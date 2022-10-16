Son dakika haberi... Abdullah Avcı: "Bugün kazanmak istedik ama olmadı"

- Abdullah Avcı: "Bugün kazanmak istedik ama olmadı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"Bugün kazanan şampiyon olmuyordu, bu havaya neden girildi"

İSTANBUL - Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından galibiyet almak istediklerini ama olmadığını söyleyerek, 10. haftada final havasın girilmesinin de yanlış olduğunun altını çizdi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bartın'daki maden kazasına değinerek sözlerine başlayan Avcı, "Bartın maden işçileri için duygularımı söylemek istiyorum. Hayatın gerçekleri var, çok üzülüyoruz. Acılarını paylaşıyorum. Bugün ligimizin oyuncu kalitesi yüksek, geçmişi, tarihi şampiyonluklarla dolu, iç sahada en fazla baskı yapan, sonrasında en çok hava topu mücadelesi yapan, en çok ikil mücadeleye giren ve en fazla faul yapan takımına karşı pozisyon aldık. En son 7 gün önce maça çıktılar. Biz 8 günde 3. maçımızı oynadık. Birisi ligin en çok koşan takımı Kasımpaşa, diğeri Monaco'ydu. Son 2 senedir buradan kazanarak çıkıyorduk ve kazanmak için geldik. Oyun istediğimiz gibi başladı. Duran topla golü bulduk. Marek'le golü yapsak 2-0 olacaktı ama döndü, gol oldu kalemize. Sonrasında yaptığımız presle, rakibin hatasını değerlendirdik. İkinci yarıda 2,5 bölgede bekleyip, çıkacak fırsatları bekledik ve fırsatlar da çıktı. Rakip 4-4-2'ye dönünce orta sahada çok fazla topa sahip olmaya başladık. Sonrasında topu gezdirirken top taca çıktı, kenar ortasıyla Cenk'in golü geldi. İyi bir maç oldu. Kazanmak için gelmiştik. İyi bir atmosferde, iyi bir ortamda iyi bir maç oynandı. Beşiktaşlı futbolcuları da iyi niyetleri ve mücadeleleri nedeniyle tebrik ediyorum. Her kulvarda yarışarak devam edeceğiz. 2 gün izin yapacağız ve kasım ayına kadar kendimizi en sağlıklı şekilde götürmek istiyoruz. Güzel bir maç oldu. Oyuncularımı da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

"Kim kazansa şampiyon olmuyordu"

Ligin henüz 10. haftasında final havasına girildiğiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Avcı, "Çok detaylara girmek istemiyorum. Buraya geldiğimde de, başka yerde oynadığımda da bunu yaşadım. Sanki final havası oluyor. Bugün kim kazanırsa kazansın şampiyon olmuyordu. Oynanan oyuna biraz daha farklı bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da baskı yaşadım. Bu oyun topla oynanıyor. Topun değerini bilmekle oynanıyor. Avrupa'daki maçlara dikkat ederseniz, kendi oyuncuna ve rakibe göre planlar yapıyorsunuz. Kazanmanın ya da kaybetmenin ölüm olmadığının farkına varırsak kendimizi daha iyi hissedeceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Üzerimde Trabzonspor ceketi var. Ceket çıktığı zaman belki bir gün konuşurum"

8 günde 3 maça çıktıklarını ve maçlar arasında 1 saatin bile önemli olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Bir saat bile önemli ama TFF bir karar vermişse, bunu maç öncesinde konuşmak bir savunma anlamına gelir. Bir sürü rejenerasyon ve bilim metotlarını kullanıyoruz. Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım ve bundan da her zaman gurur duyuyorum. Sonuna kadar saygım var. Bugün ise Trabzonspor'un teknik direktörüyüm. Bu camiaya her zaman saygım olacak. Sürü psikolojisinin önemli olmadığını düşünüyorum. Kulübün profesyonelleriyle sarmaş dolaşız. Bugün bana form hediye ettiler, oğluma götüreceğim. Bugün buna değil Bartın'a bakalım. Orda canları yananlara bakalım. Hastalananlar var, hayatını kaybedenler var. Ne oldu, biz maç oynadık bitti. Çok önemli dostlarım var bu camiada. Üzerimde Trabzonspor ceketi var. Ceket çıktığı zaman belki bir gün konuşurum" diye konuştu.

"Rakibe göre her zaman taktiğimiz değişebilir"

Son olarak oyun hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Akan oyunda 2.5 bölgede beklemek, rakibin bir tarafından risk almaktı. Burada kenarlardan aldık bu riski. Rakibin 7 kişiyle baskı yaptığında bire birler vardı. Maxi Gomez'in sakatlanma riski ve adalesinde ağrı vardı. Ömür'ün elinde çatlak ya da kırık olabilir. Bardhi de 90 dakika oynamıştı Monaco karşısında ve onu da dinlendirmek istedik. Biz taktiğimizi rakibe ve formasyona göre değiştirebiliyoruz. Bugün futbolun iki yönü var. Baskının 4-5 çeşidi var. Bu rakibe göre değişir. Top sendeyken olan bölüm var. Artık yeni nesil teknik adamlarda gelişmeler var. Ama oyunların savunma ve hücumda farklı çeşitleri var. Bunu da oyuncunun kalitesi belirliyor. Monaco'nun 24 yaş ortalaması vardı, şiddet ve hız farklıydı" diyerek sözlerini tamamladı.