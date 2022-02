- Önder Karaveli: "Takım burada kazanmayı çok istiyordu ama olmadı"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor maçının ardından çok üzgün olduğunu ve takımın burada kazanmayı çok istediğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırlayan Beşiktaş rakibiyle ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, bugün sezonun en yüksek seyirci sayısıyla oynadıklarını belirterek, "Seyircimize, Beşiktaş camiasına galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Oyuna 3-4-2-1 ile başladık. Bunu tercih ederken de biraz bazı durumlar bizi oraya götürdü. Bazı oyuncuları başlangıçta kullanamadık. Kullandığımız oyuncu tercihlerimizde tamamen hem kendi oyunumuzu nasıl daha iyi oynarız hem de rakibe karşı neler yapabiliriz, nasıl daha fazla topa sahip olabiliriz diye planladık. Özellikle merkezde Pjanic ve Can, önlerinde Alex ve İlkan ile oyunu rakip sahaya yıkıp, topa sahip olup Rıdvan ve Rosier'i kenarlarda buluşturup bitirici pasla golü atmayı planladık. Yeteri kadar iyi olmadı. Merkez orta sahada çok fazla top kaybı yaptık topa sahip olamadık ve oyunu biraz daha geride oyalanarak kurduk. Çok fazla sayıda korner kazandık ilk yarıda. Kornerlerle ilgili rakibi analiz ettiğimizde goller yediklerini gördük, oraya yoğunlaştık ve birkaç tane iyi korner geldi ama bir kısmını kullanamadık. İlk yarı oynanan oyundan çok fazla memnun olmadık. Rakipte kaleye fazla gelmedi. Gelen toplara da Ersin izin vermedi. İkinci yarıda formasyonu değiştirdik, 4-4-1'e geçtik. Biraz daha bizim etki alanımızda geçti başlangıçta ve bir süre sonrada kısa süreli kullanabileceğimiz oyuncuları oyuna aldık. Larin'i ve Ghezzal'ı oyuna aldık. Onlardan sonra rakip oyunu kendi sahasında kabullenmeye başladı. Gol öncesi gol pozisyonları var ama en son vuruşu doğru bir şekilde yapamadık. Ben kendi adıma söylüyorum çok üzgünüm. Takım burada kazanmayı çok istiyordu fakat öyle olmadı" dedi.

"Batshuayi oyuna katkı verdi"

Batshuayi'nin performansı hakkında soruya cevap veren Karaveli, "Sadece bugüne bu oyuna bağlı olarak cevap vermem doğru değil. Güven her zaman oyuna başlayabilir. Onun başlaması için Batshuayi'nin formda olmaması durumlarına ihtiyacı yok. Bugünü kazanarak, Batshuayi gol atarak da bitseydi Güven'in oyuna başlama şansı her zaman vardır. Güven her zaman değerli bir oyuncu. Ben Batshuayi'nin oyuna katkı verdiğini düşünüyorum. Gol pozisyonlarını gole çeviremediği için her şeyi silmeyi doğru bulmuyorum. Batshuayi bu takımın içinde sezon sonuna kadar forvet bölgesinde devam edecek. Bazen başka isimlerde olacak sahada ama oyunda kötü olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"3 oyuncuyu başlangıçta kullanamamamız formasyonla ilgili değil"

Josef, Ghezzal ve Larin'in sonradan oyuna dahil olmasına değinen Karaveli, "Josef sakatlanıp çıktı Malatya maçında ve tedavi ile geçti. Biz Adana Demir maçında kullanabiliriz diye geçti. Kendisi çok çalıştı ve tedavileri yolunda gitti. O da takımda olmak istedi. Bireysel antrenörle olan kısmı iyi geçti. Takımla beraber 2 antrenmana çıktı ve süresi kısa olacaktı. Belki 15, 20 dakika planlıyorduk o yüzden onunla başlamadık. Ghezzal ise Antalya kampının ilk antrenmanını zorla tamamladı. Sonrasında yapılan kontrollerde problemi çıktı. 2 gün tedavi oldu ve İstanbul'a döndü. Son 2 gün antrenmana çıktı o da. Başlama ihtimali hiç yoktu. O da fedakarlık yaparak takımla olmak istedi. O da kısa süre aldı. Larin kıtalar arası yolculuk yaptı, maçta oynamıştı o da başlangıç yapabilecek durumda değildi. Bir bölümde kullanmak istiyorduk, oyun Larin'e ihtiyaç duyarsa diye. Bu 3 oyuncuyu başlangıçta kullanmamamız formasyonla ilgili değildi" şeklinde konuştu.