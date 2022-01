"3 kupa bir ekip işiydi"

"Koca bir dosyayı TFF'ye sunacağım""Mayıs ayında aday olacağım"" Beşiktaş 'ın çocuklarının sözleşmesi, istedikleri kadar olur""Gelişime açık, hesaplı, henüz doymamış, başarıya aç, gerekiyorsa paraya da aç futbolcu kardeşlerimizi tercih edeceğiz""Vida ve Larin teklif edeceğimiz ücretleri kabul ederlerse bu formayı giymeye devam ederler"Ceyhun Kazancı: Teveccühlerinden dolayı sayın başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim Önder Karaveli : Benim birinci kimliğim, Beşiktaş taraftarı olmam" Emirhan İlkhan 'ı okyanusa attık ama o okyanusta da yüzebileceğini bize gösterdi"Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi , sportif direktörlük görevine Ceyhun Kazancı'nın getirildiğini, teknik direktörlerinin ise Önder Karaveli olduğunu söyledi.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktörü Önder Karaveli, bir basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park 'ta düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan Çebi, Ahmet Çalık için taziye ve baş sağlığı mesajlarını ileterek sözlerine başlarken, "İki mali genel kurul yapıldı. İkisinde de Beşiktaş'ın şeffaf olmasına hassasiyet gösterdik. Şeffaf olan bir kongre yaşandı. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra Türk futbolunun raporlarla desteklenmesini, varsa bir şey ortaya çıkmasını istediğimizi buradan söylemek istiyorum. O gün de yapmak istediğimiz buydu. Kimseyle bir hesap görme olayı değildi bu. Seçim taahhütümüzdü bu. Camiamız ısrarla iki yıldır talep ediyordu. Bu raporu da mali genel kurulda genel kurul üyelerimize arz edildi. Sonucu neyse, sonuna kadar gideceğimizi, Türk adaletine güvendiğimizi, kurulların gerekli değerlendirmeler yapacaklarını, bizim de bunlara uyacağımızı kamuoyuna arz etmek istiyorum. Bundan Beşiktaş'ın geleceği çok iyi bir fayda sağlayacaktır" dedi."3 KUPA BİR EKİP İŞİYDİ"Geçen sezon aldıkları 3 kupanın bir ekip işi olduğunu dile getiren Çebi, "Pandemi şartlarında geçen sene çok sevdiğimiz taraftarımızdan uzak durmamıza rağmen, kazanmış olduğumuz bir sezonda üç kupa var. Bu tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz, teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Bu bir ekip işiydi. Bunu ekip olarak başardık. Her ne kadar insanlar bunları 1-2 kişiye mal etmeye çalışsa da, herkesin alın terinin olduğunu buradan ifade etmek istiyoruz. Kadınlarımızın da aldığı kupayı yanına koyarsak 4 kupamız müzede. Tarihte ve müzede yerini almıştır, bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir. 4 kupa Beşiktaş'ın hakkıydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, camiamıza da hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı."MENFAATLENDİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİLERİN ÇIKIP, BİZ BUNU KABUL ETMİYORUZ DEMESİ GEREKİR""Hakemler konusunda sıkıntılı bir süreç halen devam ediyor" diyen Çebi, şöyle konuştu: "Geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı ceza aldığımı tüm kamuoyu biliyor. Ceza almak tabii ki başkan olarak çok hoş bir şey değil. Ancak ceza yöntemiyle eğer bizler susturuluyorsak, ceza yöntemiyle başarısız olan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğini belirtiyorum. Bu iş böyle olmaz. Laf olsun, torba dolsun diye hakeme bir maç ceza verip, diğer maç ödüllendiriyorsanız, milleti kandırıyorsunuz demektir. Ben de biliyorum TFF yönetiminin bir şeyleri düzeltmeye çalıştığını. Yapılan çalışmalardan aldığım algı, en azından önümüzdeki seneden itibaren hakemler konusunda Türk futbolunun aldığı hasaların minimize edileceğinden şüphem yok. Ancak önümüzdeki seneleri kurtaracağız diye bu seneyi yok saymaya çalıştıklarını farkındayım. Böyle bir tavır içerisinde olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe Başkanımız konuşuyor, Galatasaray Başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes hakemlerden şikayet ederken, ben anlamıyorum, bu işten kim menfaat elde ediyor? Menfaat elde edildiği iddia edilen kişilerin de çıkıp, biz bunu kabul etmiyoruz demesi gerekir. Ben onlardan bunu bekliyorum. Adaletin dağıtıldığı yer, sahadaki hakem uygulamalarıdır. VAR hakemliğinin onu görmedim, bunu görmedim deme hakkı yok. Sahadaki hakemin hatasını kabul edebilirsiniz. VAR hakemi yapıyorsa kasıtlı yapıyordur. Genç arkadaşlara düdük verilsin dedik. Bazı maçlarda hakemlerimize çok ağır baskı oluyor, bu maçlara en azından yabancı hakem olsun dedik, acaba bunları dedik diye Beşiktaş'a zarar vermeye mi çalışıyor bazı arkadaşlar? Bazı arkadaşların yürüyen düzene isyan etmesine isyan eden kişiler var. Bu saatten sonra Beşiktaş'a yapılacak her türlü hatanın daha şiddetli karşısında duracağız. Artık beni susturamayacaklar. Bir yıl cezaysa bir yıl. Birilerini kollamak adına birilerini yakmamak gerektiğini tüm hakem arkadaşlarımıza ifade ediyorum."SPORTİF DİREKTÖR KAZANCI, TEKNİK DİREKTÖR KARAVELİCeyhun Kazancı ve Önder Karaveli'nin yeni pozisyonlarını açıklayan başkan Ahmet Nur Çebi, " Futbol AŞ'nin başına getirilen sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı ve teknik direktörümüz Önder Karaveli yanımda bulunuyor. Şu andan itibaren Ceyhun Kazancı'ya sportif direktör olarak atama yaptığımızı kamuoyuna arz ediyorum. Futbolu bilen birilerine teslim edin, profesyonellere teslim edin diyorlar. Biz de bunu yapıyoruz. Ceyhun Kazancı camia için bir şanstır. Özkaynağa dayalı bir projeyi başlattık, yürütüyoruz. Kendisine güvendiğimi, güvenmeniz gerektiğini ısrarla ifade ediyorum. Beyefendi Galatasaray Lisesi mezunuymuş. E beyefendi bir liseden mezun olacak. Galatasaray Lisesi'nde Beşiktaşlı olmak çok zor. Bu tür eleştirileri çok çirkin buluyorum. Bakarsınız Galatasaray Lisesi'nin yarısı Beşiktaşlı olur, Ceyhun Bey'den görüp. Biz şansımızı deneyelim. Kendisini tebrik ediyorum. Futbolun içinden geldiğini bildiğim için, kendisini bu göreve getirdiğimi kamuoyunun bilmesini istiyorum. Kazancı'nın bundan sonrası için eleştirilmesini anlayabilirim ama geriye dönük eleştirilmesine şiddetle karşı çıkacağım" şeklinde konuştu."BEŞİKTAŞ, KARAVELİ'YLE DEVAM EDECEK"Basın mensuplarının sorduğu teknik direktör sorularının polemiklere yol açtığını belirten Çebi, "Günlerdir hoca daha gelmedi, hocanın durumu ne olacak diye sorular geliyor. Başkan olarak çıkıyorum, Beşiktaş, Karaveli'yle devam edecek diyorum, yine soruyorlar. Önder Karaveli'nin Beşiktaş teknik direktörü olduğunu bildikleri halde, bunu hala polemik konusu yapıyorlar. Sizler para kazanırken, bir başkasının hak ve hukuklarını yok sayamazsınız. Önder Karaveli hocam, Beşiktaş altyapısında çok önemli işlere imza attı. Beşiktaş artık özkaynaklarından beslenen, plan ve proje başlatmıştır. Hocamızla beraber altyapıda neler yapacağımızı ifade ettik. Beşiktaş'ın ekonomik anlamda dahi olsa bu meyvelerden faydalanacağını ifade etmek istiyorum. Önder Karaveli hocam önemli bir projede bizimle birlikte olacaktır. Hocamız şu anda teknik direktörümüzdür. Bu projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Altyapıda dünya kadar çocuk yetiştirebilirsiniz. Ama onlara şans vermek, ayrı bir meziyettir. Bunu yapan hocaya da, sportif direktöre de, başkana da Beşiktaş camiasının sabır göstermesi gerekmektedir. Klavye müptezelleri var. Hiçbiri Sergen hocayı akıllarına getirmemiş ama Sergen hocayı biz getirdiğimizde, şampiyon olduğumuzda, bizi bu başarının dışında tutan insanlara sesleniyorum. Artık yazmak, çizmek yerine, genel kurullarda konuşmanızı istiyorum. Bir müjde vereyim buradan da. Altyapıdaki arkadaşlarımızın birkaç ay içerisinde, projeler tamamlandı ve çizildi, o çocuklarımıza daha sağlıklı imkanda çalışabildikleri bir yer imkanı sağlayacağız" dedi."KOCA BİR DOSYAYI TFF'YE SUNACAĞIM" Türkiye Futbol Federasyonu 'na (TFF) sunmak adına Beşiktaş'ın aleyhine yapılan hataları bir dosya haline getirdiklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Ben şimdi buradan çıkacağım. koca bir dosyayı TFF yönetimine sunacağım. Bugüne kadar hakem işlerinin bağırarak çözüldüğünü görmedim. Ben arka planda gerekeni yapıyorum. Vicdanen rahatım, camiamız da müsterih olsun" açıklamasını yaptı."MAYIS AYINDA ADAY OLACAĞIM"Mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda aday olacak mısınız sorusuna yanıt veren Çebi, "Çalıştığım arkadaşlarımın her zaman yanında durdum. Buna Sergen hocam da dahil. Hiçbir zaman çalıştığım kişileri terk etmedim, eğer bir yanlışları varsa gerekeni ilk olarak ben yaparım. Ekonominin daha da zorlanacağı doğru. Ama hiçbir dönem, benim geldiğim dönemdeki kadar kötü olmayacak. Çok şeyi tamir ettik. Birçok temizliği yapan başkan ve yönetim kurulu olarak çok yorulduğumuzu ama bundan dolayı onur duyduğumuzu ifade ederim. Çok değerli koltuklardan bir tanesinde oturuyoruz. Bir spor kulübünün değerinin özellikle seçim zamanı çıkacak adayların kalitesi ve sayısıyla çok daha fazla artacağını biliyorum. Mayıs ayında aday olacağım. Başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum. Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu eden kişilerin aday olmasını rica ediyorum. 5'i bir yerde destek vererek seçime giriliyor ya, öyle girmesinler. Hepsi ayrı ayrı girsin. Kazanırsam da böyle bir kulübün başkanı olmaktan gurur duyarak görevime devam edeceğim. Tüm arkadaşlarım çıksın, bunlar bana gurur verir. Tek başıma aday çıkarsam da çok üzüleceğimi de beyan etmek istiyorum. Yapacak çok işimiz var. Çok temizlik yaptık, artık proje uygulama zamanı. Görevime devam ettiğim arkadaşlarımdan memnunum. Ama ufak tefek değişiklikler olabilir" değerlendirmesinde bulundu."BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUKLARININ SÖZLEŞMESİ, İSTEDİKLERİ KADAR OLUR""Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı mı" sorusuna Çebi, "Allah sağlık, sıhhat verdiği sürece hocamız teknik direktör olarak görevine devam edecektir. Beşiktaş'ın çocuklarının sözleşmesi, istedikleri kadar olur. Yapamadıklarını düşünürlerse zaten giderler, başkası gelir. Hocamız da bu projenin en önemli parçası olmaya devam edecek. Şenol hocama geçmişteki başarılarından dolayı hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Çok değerli bir spor adamı olduğunu da biliyorum. Ama Önder hocayla devam edeceğiz" yanıtını verdi."GELİŞİME AÇIK, HESAPLI, HENÜZ DOYMAMIŞ, BAŞARIYA AÇ, GEREKİYORSA PARAYA DA AÇ FUTBOLCU KARDEŞLERİMİZİ TERCİH EDECEĞİZ"Ahmet Nur Çebi son olarak iç ve dış transferle ilgili olarak şunları söyledi: "Öncelik özkaynak, oradan yapamadığımız takdirde gelişime açık, hesaplı, henüz doymamış, başarıya aç, gerekiyorsa paraya da aç futbolcu kardeşlerimizi tercih edeceğiz. Vida ve Larin teklif edeceğimiz ücretleri kabul ederlerse bu formayı giymeye devam ederler. Ama şu anda sözleşmeleri devam ediyor. Oynamaya devam edecekler, sonra da bizim şartlarımıza bakacaklar."CEYHUN KAZANCI: TEVECCÜHLERİNDEN DOLAYI SAYIN BAŞKANIMIZ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TEŞEKKÜR EDERİMSportif direktör olarak atanan Ceyhun Kazancı şunları söyledi: "Teveccühlerinden dolayı sayın başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Tribünlerden gelen biriyim. Pazarlama, satış, stadyum, menajerlik, bu alanlarda çalıştım. Türk futbolunda ne gibi sorunlar olduğunu yaşayan ve bunların analizi yapan biriyim. İşin taktik tarafına karışmak, bizim haddimiz değil. Önemli olan nokta, hocanın, oyuncuların, kulübün futbol tarafının en sağlıklı şekilde yürüyebileceği yapıyı oluşturmak. Bu konuda da profesyonellerin çok önemli rolü var. Altyapı projesi ilk kez söylenen bir proje değil. Her daim belki başlangıcı söylenmiş, sonrasında devamı getirilmemiş bir proje bu. Tesisleşme en önemli noktalardan bir tanesi. Türkiye'de oyuncu var. Önemli olan futbolculara o doğru yolu, doğru zamanda açabilmek. Bunları en iyi şekilde yönetebilmek. Pazar günü son maçımızda Emirhan İlkhan'la tanıştı Türk futbol camiası. Kaybolan bir yıldız haline getirmemek gerekiyor. Her altyapıdan çıkan oyuncu Beşiktaş A Takımı'nda oynayacak diye bir şey yok. Uzun süredir Önder hocamızla konuştuğumuz projemiz, Altyapı Koordinasyon ismini koyduğumuz projenin açılımı da belli. Yapılması gereken nokta, tesadüflere bağlı şekilde yeteneklerin A takımına yükseltmek değil. Yetenek kırıntısı gözüken kişilerin doğru zamanda A takıma katılması. Transfer politikamızı da doğru şekilde planlıyor olacağız. Kiralık oyuncular çok önemli. Kiralık giden oyuncu, sonsuzluğa giden bir oyuncu olmamalı. Onun geri dönüş ihtimali her daim olmalı. Örneğin, Kerem Kalafat aramıza katıldı. Hocamızın da çok inandığı bir oyuncu. U19 takımımızı biraz daha ayrı tutacağız. Beşiktaş U19 Takımı'nda oynamak öyle kolay değil. Her oyuncuyla alakalı en az 5 senelik bir kariyer planı çizmek gerekiyor. Önemli olan nokta, ne yaptığını bilmek. Önder hocamız bu projemizde her daim işin merkezinde olacak. Bizim artık üreten, geliştiren, onlara yol açan, Avrupa'ya bu oyuncuları pazarlayan, onlar gittiği anda altyapıdan yerlerini dolduracak bir sistem inşa etmemiz gerekiyor. Bu bir çark, bunun düzenli şekilde dönmesi mümkün, önem arz ediyor. Atletik Performans Departmanı'nı kuruyoruz. En önemli sorunlardan bir tanesi bu. Hocalarla birlikte sürekli değişen bir dünya söz konusu. Bunu tamamen teknolojik bir bazda yapacağız. Bizimle çalışan arkadaşlarımız olacak. Oyuncu izlerken sadece göz değil, analiz ve istatistik kısmını da göz ardı etmeyeceğiz. Beşiktaş'ın sokağa atacak tek bir kuruşu yok. Analiz Departmanı'nı da oluşturduk. Arkadaşlarımız analizlerini yapıyor olacaklar. Tüm oyuncularımızın tek tek analizleri, rakip takım analizleri, maç analizleri yapacaklar. Hocalarla birlikte değişmeyecek bu departman."Kazancı ayrıca, Önder Karaveli'nin teknik ekibine atletik performans antrenörü olarak bir kişinin geleceğini açıkladı.ÖNDER KARAVELİ: BENİM BİRİNCİ KİMLİĞİM, BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLMAMBeşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ise çok mutlu olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: "Beni tanıyan insanlar bir şeyi çok iyi bilirler, ben kalbimin sesiyle yaşayan bir insanım. Hep böyle yaptım, bundan sonra da böyle yaşamaya devam edeceğim. Tabii ki aklımla ve zihnimle birleştiririm ama ilk olarak duyduğum ses, kalbimin sesidir. Geçen sene bir yaz tatilinde, pandemi koşullarına rağmen İskenderun 'da çok sevdiğim bir oyuncumu görmeye gitmiştim. Orada tanıştığım kişi ayrılacağım gün bana bir şey söylemişti. Önder hocam bence siz Türk futbolunun terli formasısınız demişti. Çok etkilemişti beni. Onun bu inancı, bende de başka bir inanç oluşturdu. Benimkisi Türk futbolu ve Türk gençleri için adanmış bir hayattı. Aynı zamanda benim hayatım, beni bugünlere getiren, beni önce futbolcu, sonrasında antrenör olma şansını tanıyan Beşiktaş Kulübü için de adanmış bir hayatımız var. Beni, Beşiktaş Özkaynak Düzeni bu hale getirdi. Akademi diye adlandırılıyor, altyapı deniliyor. Benim için adı Beşiktaş Özkaynak Düzeni'dir. Bu sene Azerbaycan 'da çalışırken, Mehmet Ekşi hocamla konuşmuştuk. Bu görevi yaparken sana çok güveniyorum demişti. Türkiye'ye döndüğümde mutlaka birlikte çalışacağız dedim ve sözümü tuttum. Beşiktaş U19 Takımı, A takımına en yakın takım olduğu için, o ekibe görev veren hocamız da Sergen Yalçın 'dır. Bize inandı ve güvendi, bu görevi verdi. Bize her konuda son derece yardımcı ve destekçi oldu. Ben ona bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Onunla aynı sahadaydım. Onunla aynı sahada olmak büyük keyifti, ülkenin üzerinde bir oyuncuydu. Çok başka bir oyuncuydu. Dünya üzerinde görmediğim tarzda bir oyuncuydu. Bundan sonraki hayatı umarım istediği gibi olur. Beşiktaş Kulübü'ne 10 yaşında, Şeref Stadı'nda başladığımda, oradaki Beşiktaş'ı da yaşadım. A takım soyunma odası, sarayın odalarından bir tanesiydi. Neredeyse nefesim kesilecekti heyecandan, oraya ilk girdiğimde. Serpil Hamdi Tüzün tedrisatından geçen antrenörlerden birisiyim. Türkiye'de altyapı antrenörleri hiçbir şey yapmıyor gibi anlatılıyordu. Ama burada sadece altyapı antrenörlerinin oyuncuyu nasıl yetiştirdiği değil, A takıma geçişte ne gibi sorunlarla karşılaşılıyordu, pek bir şey söylemiyordu bununla ilgili insanlar. O kadar emekçi antrenörler var ki, onlar da şansı bulduğu zaman en az benim kadar, benden daha fazla güzel işlere imza atacaklardır. Bugünü bir milat olarak kabul ediyorum. Bundan sonra Beşiktaş genç oyuncularıyla çok daha iyi şeylere imza atacaktır. Genç oyuncu diye bir şey yoktur. Oyuncular vardır. Süper Kupa'da sonradan oyuna dahil ettiğimiz, Rize maçının başlangıç kısmında olan Emirhan İlkhan ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Emirhan İlkhan konusunda en az emek bana aittir. Ben onunla sadece 5 aydır çalışıyorum. En az 10 sene onunla çalışan antrenörlerinin emeği benden çok büyüktür. Sadece bir antrenör bunu üstüne alınmaya çalışmasın lütfen. O kulüpte çalışan malzemecilerin, aşçıların da emeği vardır. Emirhan İlhan'a güvendim. Bu ülkenin gençlerine ben hep inanıyorum, güveniyorum. Sadece Beşiktaş'ın gençleri olarak da görmüyorum. Türkiye'nin gençlerine inanıyorum. Emirhan'ın futbol sahasında yapabileceğini biliyorduk. Ona inanıyorduk. Biz kupa maçında Emirhan'ı oyuna soktuğumuzda, kötü oynasaydı bu kadar konuşulacak mıydı? Hayır. Ama benim inancımda bir eksilme olmayacaktı. Onu tekrar sahaya sokacaktım. Onun hatasıyla kupayı kaybetseydik de sokacaktım. Bunlar çok uzun süreçler. Beşiktaş Kulübü'nde sahaya girecek çok çocuk var. Yeter ki sahaya girsinler. Tadını çıkarsınlar. Hatalar yapacaklar, sahanın içinde ve dışında hatalar yapacaklar. İçimizde hatasız birisi var mı? Ben 47 yaşındaydım, birçok hata yaptım. Bu görev bana söylendiği günden beri bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim. Bir kere bile bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur diye düşünmedim. Beni çok zorlayacak bir şeydi çünkü çok sevdiğim bir şey bana emanet edildi. Beşiktaş'ı pamuklara sarsam yeri dolmazdı. Hep iyi şeyler yapmaya çalıştık. Ben büyük bir ekibin sadece bir parçasıyım. Benim birinci kimliğim, Beşiktaş taraftarı olmam. Tribünde güzel besteler söylediğimiz günleri de özlüyorum. En rahat günlerdir. Kendimi Beşiktaş'ın ve bu ülkenin gençlerine adamaya devam edeceğim.""EMİRHAN İLKHAN'I OKYANUSA ATTIK AMA O OKYANUSTA DA YÜZEBİLECEĞİNİ BİZE GÖSTERDİ"

Karaveli genç oyuncu Emirhan İlkhan ile ilgili gelen soruya da şu yanıtı verdi: "Genç oyuncuyu A takıma çıkarma durumu, birden 8-10 tane oyuncuyu A takıma kanalize edemezsiniz. Emirhan İlkhan tam olarak hazır mıydı, değil miydi bilmiyorum. Biz Emirhan İlkhan'ı okyanusa attık farkında olmadan ama o okyanusta da yüzebileceğini bize gösterdi. Rizespor maçında farklı bir formasyonla sahadaydık. Bunun kararını da zaten Katar'da verdik."