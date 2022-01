Son dakika haberleri... Trabzonspor'da 6 transfere imza töreni düzenlendi

Trabzon spor, devre arası transferleri Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş için imza töreni düzenledi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı imza töreni, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yapılan tüm transferlerin takviyenin yanında 2022-23 kadro planlaması doğrultusunda yapıldığını söyledi.

Transferlerin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan Kasımpaşa Bursaspor ve Union Berlin kulüplerine teşekkür eden Başkan Ağaoğlu, "Bugünden itibaren çok önemli bir ailenin parçası oldunuz. Bundan sonrası sizin çalışmalarınızı, kariyerinizi, geleceğinizi belirleyip sizi bir noktaya kadar taşır ama onun ötesine gitmeniz mümkün olmayabilir. Her zaman çok çalışmalı, üzerine koya koya gitmelisiniz. Takımımız da bu doğrultuda sizlere yardımcı olacak önder olacak, destek olacak yerli ve yabancı çok tecrübeli ağabeyleriniz var. Kariyeriniz boyunca asla 'ben oldum' demeyin. Bu kelimeyi asla telaffuz etmeyin. Ne kadar iyi olursanız olun 'daha çok çalışacağım, çok daha iyi olacağım' demelisiniz. Felsefenizin bu olması lazım. Mustafa Kemal Atatürk 'ün de söylediği gibi, sporcunun zeki, çevik ama hepsinden önemlisi ahlaklısı. Sporcu ahlakı her şeyin önünde. Çok iyi oyuncu olabilirsiniz, dünya yıldızı olabilirsiniz, uzay yıldızı da olabilirsiniz ama iyi bir ahlaka sahip olmadığınız sürece bu pek fazla bir anlam ifade etmez. Spor etik ve ahlakına en fazla değer ve önem veren bir kulüptesiniz. Saha içinde, antrenmanda, saha dışında, özel hayatınız sizden sonra gelecek ve sizi takip edecek oyunculara da örnek birer davranış olmak zorunda. Trabzonspor ilginç bir camiadır ve diğer kulüplerden ayıran birtakım temel özellikler vardır. Bunlardan en önemlisi Trabzonspor taraftarı ve camiası Trabzonspor'un oyuncularını kendi öz evlatlarında ayırt etmezler. Kendi çocuklarımıza, yeğenlerimize, torunlarımıza gösterdiğimiz sevgi ve hassasiyet neyse Trabzonspor'un futbolcularına da aynı sevgiyi, aynı duygularla aynı hassasiyeti göstererek onları bağrımıza basarız. Bunun sizler üzerinde yarattığı sorumluluk aynı zamanda bu camiaya hizmet ederken göstermiş olduğunuz dikkat ve hassasiyet bunların bütünleşmesine ve kaynaşmasına sebep olacaktır. O doğrultuda şahsen kulüp başkanı olarak bundan en ufak endişem yok. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğinizden hiçbir endişem yok. Hepinize, takımımıza, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.AĞAOĞLU: HEDEFLERİMİZ BÜYÜKFutbolculara güvendiğini belirten Başkan Ağaoğlu, "Bu sadece devre arası takviye transferi değil, iki üç senedir üzerinde hassasiyetle durduğumuz ileriye dönük sezon planlaması doğrultusunda yapılan transfer ve bu doğrultuda takımımıza takviye olarak gerçekleştirdiğimiz transferler. Hedeflerimiz büyük ve bunlar doğrultusunda sizlerin de gereğini yerine getireceğimizden en ufak şüphemiz yok. Sezon sonunda inşallah Tymoteusz Puchacz'in bonservisini almak da nasip olur. Tabi ki kulübü fazla para istemezse ve buna taksit yaparsa" diye konuştu. YUSUF ERDOĞAN: DÖNECEĞİMİ HER ZAMAN BİLİYORDUMGeçmişte Trabzonspor forması giyen ve Kasımpaşa'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan, törende Trabzonspor'a yeniden dönmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi. Erdoğan, "Genç arkadaşlarımız kadar heyecanlıyım. Şu an 1461 Trabzon 'dan tekrar Trabzonspor'a çıkmış Yusuf'un heyecanı var içinde. Bana bu gururu yaşattığınız için size ve hocamıza teşekkür ederim. Onlarla da Bursaspor'dan geçmişimiz var. Bir şampiyondan diğer şampiyona geldiler. Anadolu'da devrim yapmış iki takım. Onlar için de çok mutluyum. Yaklaşık 4 buçuk yıl önce buradan ayrılmıştım. O zaman eşim ve oğlum da yoktu. Tek başımaydım, ağlayarak ayrılmıştım buradan. 4 buçuk yılda bir çok tecrübe edinmiş büyük camialarda oynamış ve hedefi her zaman olan tekrar geri dönme hedefi olan bir Yusuf Erdoğan vardı. Çok şükür bunu başardım. Büyük camiadan ayrıldıktan sonra geri dönmek çok zordur. Çünkü üst seviyedeki futbolcuların oynayacağı bir takımdır Trabzonspor. Ben de onun doğrultusunda çok çalıştım, hiçbir zaman pes etmedim. Bu şehrin çocuğu olduğumu bildiğim için tekrar geri döneceğimi her zaman biliyordum. Çok şükür tekrar buradayım" ifadelerini kullandı.PUCHACZ: ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZUnion Berlin'de transfer olan Tymoteusz Puchacz da konuşmasında, "Burada çok az bir süredir bulunuyorum bulundum ama buraya geldiğim ilk andan itibaren başkanımız, yöneticilerimiz, kulübün bütün çalışanları, herkes bana çok iyi davrandı ve güvenlerini gösterdiler. Bu yıl özel bir yıl olacak ve biz de bunun farkındayız. Oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini saha içinde yaparak bu özel yılda şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Bize her yer Trabzon" dedi.Puchacz'ın Trabzonspor tarihindeki 7'nci Polonyalı oyuncusu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Trabzonspor'da forma giymiş Polonyalı futbolcularla çok güzel anılarımız var. Hepsi Trabzonspor kulübüne layıkıyla hizmet ettiler ve onları hep güzel andık. Geçtiğimiz sene içerisinde Cyzio Trabzon'a ziyarete gelmiş ve maçı izleme şansı olmuştu. Tymoteusz'un da aynı şekilde Trabzonspor'a hizmet edip aynı şekilde anılacağından en ufak şüphemiz yok. Polonya futbol açısından enteresan bir ülke. Yetiştirdiği sporcularda, spor etik ve ahlakı, profesyonelce davranışın dışında bir tek dahi Polonyalı sporcu hatırlamıyorum" sözleriyle Polonyalı futbolcuya karşılık verdi. KEREM ŞEN: İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK GELİRBursaspor'dan transfer edilen genç oyunculardan Kerem Şen de, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Buralara gelmemizde emeği olan Bursaspor'a çok teşekkür ediyorum. Kariyerimizin başlangıcında bize güvenip yatırım yapan size de çok teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk gelir. Ben de bu takımın bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.TAHA ALTIPARMAK: GURURLUYUMBaşkan Ağaoğlu'nun, Batuhan Altıparmak'ın fiziksel olarak Ahmetcan Kaplan'a benzetildiğini ve Ahmetcan ile yan yana oynayacaklarını söylemesi üzerine konuşan genç oyuncu, "Böyle büyük bir camiaya katıldığım için çok gururlu, mutlu ve heyecanlıyım. Trabzonspor'un armasının ağırlığını ve büyüklüğünü biliyorum. Artık Trabzonspor için savaşma vakti. Bursaspor'un buralara gelmemizde emeği çok büyük. İnşallah herkes için en hayırlısı olur" ifadelerini kullandı. ENİS DESTAN: ŞAMPİYONLUK PAYIM OLMASINI İSTİYORUMAltınordu'dan transfer edilen Enis Destan, önceki kulübüne teşekkür ederek, "Buraya gelirken bana çok yardımcı oldular. Buraya geldiğim andan itibaren kendi oğulları gibi gören şanlı taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sene şampiyonlukta payım olmasını istiyorum. İnşallah sezon sonu şanlı taraftarımızla beraber şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.BATUHAN KÖR: MEMLEKETİMİN TAKIMINDAYIMBursaspor'a ve Trabzonspor'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Batuhan Kör de "Memleketimin takımında olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu şanlı forma altında elimden gelenin en iyisini yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Benim için hayaldi, gerçek oldu" diye konuştu. AĞAOĞLU: YÜKÜNÜZ AĞIRFutbolcuların ardından konuşmasına devam eden Başkan Ağaoğlu, "Yolumuz uzun, yükünüz ağır, hepimizin üzerindeki sorumluluk bu. Bu camiaya layıkıyla hizmet edebilme onuru herkese nasip olmuyor. Yönetici olarak bizlere, oyuncu olarak sizlere nasip oldu. İnşallah bu büyük aileye, camiaya layıkıyla hizmet edip onların beklentilerini en iyi şekilde karşılarız. Sizlere de başarılar diliyor ve başarılı olmanız için dua ediyorum. Trabzonspor futbolcusunun başarısı, ülke futbolunun başarısıdır. Türk futbolunu ve Trabzonspor takımını layık olduğu noktaya Avrupa'da, dünyada örnek bir ülke konumuna getirmek için hepimiz elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da hep birlikte şampiyonluk kupasını kaldırmayı Allah bizlere nasip eder" temennisinde bulundu.Başkan Ağaoğlu'nun imza törenlerinde yeni transferlerin forma almasının gelenek olduğunu söylemesi üzerine Yusuf Erdoğan ve Puchacz 1461 adet, 20 yaş altında olan diğer 4 oyuncu ise 61 forma satın aldı.AĞAOĞLU: FORMALAR AÇIK ARTIRMADA SATILACAK

Futbolculara düzenlenen her imza töreninde oyuncuların imzaladığı formaları açık artırmaya çıkaracaklarını açıklana Başkan Ağaoğlu, "T2019'dan beri yaptığımız benim katıldığım her imza töreninde, imza atan futbolcuların formalarını topluyorum. Yaklaşık 50'ye yakın formamız var. Törene katıldığı gün oyuncuların imzaladığı formalar. Çok yakın zamanda 1 aylık süre içinde bu formaların hepsini kendi sitemiz üzerinden açık artırmayla satışa çıkaracağız. Büyük ihtimalle toplu olarak satılacak. Camiamızın yakın ilgisini bekliyoruz. Aklımdaki değeri bulmazsa parasını ben verip formaları alacağım" diye taraftarlara seslendi.