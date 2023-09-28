Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturuyor.

FENERBAHÇE LİDER

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak. RAMS Başakşehir'de Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan statü gereği maçta yer alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie ise İstanbul ekibinin diğer eksikleri.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

RAMS Başakşehir; Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek.

CANLI ANLATIM

32' Başakşehir'de oyuncu değişiklikleri Çıkan oyuncular Piatek ve Pelkas giren oyuncular Philippe Keny ve Joao Figueiredo.

29' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

25' Fenerbahçe sol kanattan kontra atağa çıktı ancak Tadic'in pasını Dzeko kontrol edemedi.

23' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

20' GOL Sebastian Szymanski.

15' Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Topu Lima'dan kazanan İrfan Can, Pelkas'ın müdahalesiyle yerde kaldı hakem serbest vuruş verdi.

13' Fenerbahçe kornerde etkili geldi ancak hakem Becao'nun rakibine yaptığı harekete faul dedi. Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

11' İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortada Tadic topu indirdi ve Leo Duarte topu kendi kalesine yolladı.

10' GOL Edin Dzeko.

9' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Fred'in pası Tadic ile buluşmadı. Top tekrardan Fenerbahçe'de.

7' Başakşehir sol kanattan Lucas Lima'yla atağa çıkmak istedi ancak Becao'nun müdahalesine hakem faul verdi.

5' Kullanılan köşe vuruşunda Djiku önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

4' GOL Alexander Djiku.

3' Başakşehir sağ kanattan gelmek istedi ancak Ferdi araya girip topu taca yolladı.

1' Mücadele başladı.