Son dakika: İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı kazananları belli oldu - Son Dakika
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Son dakika: İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı kazananları belli oldu

26.06.2022 14:55
Son dakika: İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı kazananları belli oldu

Son dakika habere göre Yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin bisikletçinin katıldığı İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın kazananları belli oldu.

Yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin bisikletçinin katıldığı İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın kazananları belli oldu.

Beykoz Belediyesi önünde, saat 08.00'de başlayan 82 kilometrelik Suzuki Parkuru ilk yarışı ile saat 08.30'da başlayan 40 kilometre mesafelik Samsung Galaxy parkuru ikinci yarışı öğlen saatlerine doğru tamamlandı. Boğaziçi'nin doğal güzellikleri arasında yarışma şansına sahip olan yarışmacılar, Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçerek yarışı yine Beykoz Belediyesi'nin önünde bitirdi.

Erkek ve kadın kategorilerinde kazananlar

Büyük çekişmelere sahne olan yarışlarda, yerli ve yabancı her kategoriden 2 bine yakın amatör bisikletçiden kazananlar belirlendi. Uzun parkur erkeklerde şampiyon Gökhan Uzuntaş, ikinci Konrad Tomasiak ve üçüncü Okan Aydoğan oldu. Uzun parkur kadınlarda ise Merve Güney birinciliği, Sevcan Alper ikinciliği, İpek Onaran Sezer de üçüncülüğü elde etti.

Yarışın kısa Samsung Galaxy Parkuru'nda ise erkeklerde birincilik Mehmet Gündüz, ikincilik Zeki Tuna Akın ve üçüncülük Oğuz Özçelik'in oldu. Kadınlarda Aylin Yüce Mutlu'nun birinci bitirdiği yarışta, ikinciliğe Neriman Neyran Elden Köşker ve üçüncülüğe de Züleyha Dikbaş hak kazandı.

Kazanan yarışçılara ödülleri Beykoz sahiline konuşlandırılan ve sponsor stantlarının da yer aldığı etkinlik alanında takdim edildi. Her kategoriden birinci, ikinci ve üçüncüler, madalyaları ile ana sponsor Türkcell tarafından tedarik edilen elektrikli bisiklet gibi ödüllerini, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, aynı zamanda yarışlara katılan ve amatör bisikletçi olan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Türkcell Kurumsal İletişim Müdürü İsmail Özbayraktar ile İstanbul Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'ndan aldı.

Gökhan Uzuntaş: "Bisiklet benim için hayat demek"

Uzun parkur erkeklerde birinci olan Gökhan Uzuntaş (38), AA muhabirine yarışı anlattı.

İstanbul'un cenneti Beykoz'da, çok güzel doğa ortamında yarıştıklarını aktaran Uzuntaş, "83 kilometrelik parkur gerçekten zordu. Geçen sene birinciliği kaçırmıştım taktiksel bazı konulardan dolayı. Bu sene genel klasmanda birinciliği aldım. Yaros Kalesi'ne çıkış çok zordu, 10 dakikalık bir tırmanış var ve ara ara yüzde 20'nin üzerine çıkıyor, sporcular için zorlayıcı bir rampa." dedi.

Birinci olmayı beklediğini de kaydeden Uzuntaş, "Bisiklet benim için hayat demek. Aktif olarak 22 yıldır yarışıyorum. Yemek, içmek nasıl bir hayatın parçasıysa bu da benim için öyle." ifadelerini de kullandı.

Yarışa 65 yaş kategorisinde katılan ve dereceye girerek kürsüye çıkan 69 yaşındaki Ahmet Hidayet Akyürek de, yarışa Ankara'dan katıldığını ve parkurun çok güzel seçilmiş olduğunu belirterek, "Çok keyifli, yokuş sürprizleri çok olan, inişlerde çok teknik isteyen bir yarıştı. Ben eski milli bir sporcuyum. Zamanında 61 kez milli oldum ve 1973 Balkan Şampiyonası takımında yer aldım." şeklinde konuştu.

Genç bisikletçilerden saygı gördüğünü ve onların kendisini idol olarak gördüklerini dile getiren Akyürek, "Hem toplum hem kendim için yararlı olduğuna inanarak pedallıyorum. Sadece madalya değil, benim misyonum kendi yaşımdaki insanlara da sporun ne kadar sağlıklı olduğunu göstermek. ve sporun canlı örneği olmak arzusuyla pedallıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul, Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı için hazır İstanbul, Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı için hazır
Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bisiklet Yarışı, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika: İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı kazananları belli oldu - Son Dakika

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