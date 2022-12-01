İzmir derbisinde yaşanan olayların faturası ağır oldu! PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi - Son Dakika
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İzmir derbisinde yaşanan olayların faturası ağır oldu! PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi

01.12.2022 17:58

PFDK, Göztepe-Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye 4 maç oynama cezası ve 112 bin TL para cezası, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası ve 185 bin 500 TL para cezası verdi.

PFDK, Göztepe - Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye 4 maç, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ek olarak Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.

TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe- Altay maçıyla ilgili yürütülen soruşturmada 29 kişi adliyeye sevk edilmişti. 29 kişiden 19'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞARET FİŞEĞİYLE BAŞLADI

27 Kasım'da oynanan maçta Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatıldı. Taraftar Mehmet Çakır ağır yaralandı. Ardından sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Bu olaylar sokaklara taştı.

AMBULANS ŞOFÖRLERİ İÇERİ ALDI

İşaret fişeği ambulans şoförleri tarafından sokuldu. Özel ambulans şoförleri A.G ve H.G tarafından karşılaşmaya Altay taraftarlarının bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirlendi.

6222'DEN SABIKASI VAR

Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G'nin daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

"ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM"

Altay kalecisine korner direğiyle saldıran Göztepe taraftarı Nihat Aydın, "Bir anda kendimi kaybettim. Alkollüydüm, kendimden geçtim. Yaşananları hatırlamıyorum, pişmanım" ifadesini vermişti. Aydın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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PFDK, Spor Toto 1. Lig'de yarıda kalan derbideki olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. PFDK, Spor Toto 1. Lig'de yarıda kalan derbideki olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. SPOR Tahkim Kurulu Başkanı Cirit Göztepe - Altay maçında yaşananlar Türkiye'yi üzmüştür SPOR Tahkim Kurulu Başkanı Cirit Göztepe - Altay maçında yaşananlar Türkiye'yi üzmüştür

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Son Dakika Spor İzmir derbisinde yaşanan olayların faturası ağır oldu! PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir derbisinde yaşanan olayların faturası ağır oldu! PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi - Son Dakika
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