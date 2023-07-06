Son Dakika! Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'i transfer etti - Son Dakika
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Son Dakika! Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'i transfer etti

Son Dakika! Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'i transfer etti

06.07.2023 16:10

Son dakika! Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'i transfer etti

Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşme detaylarını açıkladı. Genç yıldız, toplamda 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu.

30 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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