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Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021 - Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021

13.10.2021 15:02
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021

Ryan Babel, kariyerindeki bazı adımlardan dolayı pişmanlık duyuyor... Miralem Pjanic, Barcelona'ya geri döneceğini açıkladı... Johan Elmander, Galatasaray günleri hakkında duygusal açıklamalar yaptı... Bunlar ve daha fazla son dakika bilgileri haberimizde.

Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika bilgileri haberimizde.

KAPTAN MARCAO, ARKADAŞININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021

Galatasaray'ın dün İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldığı maçta bir Marcao krizi yaşandı. Kaptanlık bandını takan Marcao, yenilen gol sonrası Alpaslan'ın yanına gidip uyarıda bulundu. İkilinin tartışmaya başlamasıyla tribündeki Fatih Terim sahaya müdahale etti. Oyuncular da teknik ekip de endişe duydu. Sosyal medyada Marcao'ya kaptanlık bandı verilmesi ayrı bir tartışma yarattı.

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ELMANDER, GALATASARAY TARAFTARINI MEST ETTİ

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021

Sarı-Kırmızılılar'ın unutamadığı forvetlerden Johan Elmander, Galatasaray günleri hakkında duygusal açıklamalar yaptı. Elmander, "Hasta halimle, ateşler içinde, kanlar içinde Galatasaray için oynadım. Her şeyimi verdim taraftar için. Bu yüzden çok seviliyorum. Ben de çok seviyorum. Fatih Terim çok özel bir hoca. Çok iyi bir insan. Çalıştığım en iyi teknik direktör" diye konuştu.

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MİRALEM PJANİC, TÜRKİYE'YE VEDA ETTİ

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021

Sezon başında bir yıllığına kiralanan Miralem Pjanic, Barcelona'ya geri döneceğini açıkladı. Pjanic, "Her şey son dakika gelişti. 1 saatlik sürem vardı. Ya kalacaktım ya gidecektim. Yöneticiler de neden oynatılmadığımı anlamadığını söylediler. Her neyse, haziran ayında yeniden Barcelona'da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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MİLLİ TAKIM'DA ALMAN DİSİPLİNİ

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021

A Mlli Takım'ın yeni Teknik Direktörü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve taleplerini kabul ettirdi. Kuntz, "Soyunma odası bizim mahremimiz ve kimse girmemeli" dedi, kabul gördü. Letonya maçından sonra TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da soyunma odasına girmedi.

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BABEL'DEN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021

Galatasaray'ın tecrübeli Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kariyerindeki bazı adımlardan dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı. Babel, "Hollanda Milli Takımı'nda daha fazla süre almak için Hoffenheim'a Bundesliga'ya gittim ama hayaller gerçeklerle örtüşmedi. Geriye gittim. Pişmanlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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ALTAY BAYINDIR'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021

Hollanda basınında Ajax'ın, Altay Bayındır transferinde sona yakın olduğu haberleri artıyor. Inter ve Newcastle'ın da takipte olduğu, ancak Ajax'ın Fenerbahçe'nin şartlarına daha hassas yaklaştığı için önde olduğu söyleniyor. Ajax'ın yaklaşımının, hem Fenerbahçe'yi hem Altay Bayındır'ı memnun ettiği vurgulandı. 20 milyon euro net ve 3 milyon euro bonus bedeliyle Altay'ın, sezon sonu Ajax'a imza atması bekleniyor.

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Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021

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Son Dakika Spor Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021 - Son Dakika Spor


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