Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarının yarı final ve final karşılaşmaları şifresiz yayınlanacak, Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, gözünü Galatasaray'a dikti gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇININ KADROSU BELLİ OLDU

Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le karşı karşıya geliyor. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, sakatlıktan dönen Tisserand'a ilk 11'de şans verdi. Diğer taraftan Trabzonspor maçıyla takıma dönen Sosa, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giyecek.

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MHK'DEKİ YENİ DÜZEN GÜNDEM OLACAK

Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin dün toplantı yapmasından sonra bugün MHK Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Gelen son dakika bilgilerine göre, MHK'nin yeni yapısı için şu an aktif hakem olan Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un yönetimi devralma ihtimali var. Çakır'ın başkan Aydınus'un başkan yardımcısı şeklinde düşünülen yapının ne zaman uygulanmaya başlayacağı ise merak konusu.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) şifresiz ve açık kanallarda yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini değiştirdi. Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarının yarı final ve final karşılaşmalarıyla birlikte Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi takımlarımızın birkaç yıldır ambargo koyduğu, EuroLeague Final-Four karşılaşmaları şifresiz yayımlanacak. Listede bu sene ilk kez organize edilen Trabzonspor ve Sivasspor'un da yer aldığı UEFA Konferans Ligi yer almadı.

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JOSE MOURİNHO, MARCAO'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, gözünü sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı yıldızı Marcao'ya dikti. Takımına sol ayaklı bir stoper arayan Portekizli teknik adamın, genç savunmacı için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı ve yönetime transferin bir an önce bitirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

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ERMAN TOROĞLU, İSTİFANIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevinden istifa etmesinin yankıları sürüyor. Futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Tatlı'nın istifa etme kararını nasıl aldığını açıklarken, "Dünkü toplantıya Serdar Tatlı çağrılmadı. Serdar Tatlı'ya 'Biz seni çağırmadık, bir şeyleri tartışacağız' gibi bir şey demişler. Gece 00.00'a kadar Serdar Tatlı telefon beklemiş. TFF'den haber gelmeyince, sabah 09.00'da Riva'ya giderek hakemleri atıyor. Sonra da istifasını veriyor" dedi.

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