Fenerbahçe konuk ettiği Hatayspor'u farklı devirdi! Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

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Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı rahat çözdü. Sarı-lacivertlilerde 20'nci dakikada King, 26'da Batshuayi sahneye çıktı. Serdar Dursun, 86'da skoru 3-0 yaptı. 90+5'te Gustavo Henrique fişi çekti.

FENERBAHÇE KENDİNE GELDİ

Ligde üst üste iki maç kaybeden Fenerbahçe, Hatayspor karşısında şeytanın bacağını kırdı. Sarı-lacivertliler maçın ilk 10 dakikalık bölümünde rakibine net pozisyonlar verse de sonradan oyunun kontrolünü ele aldı.

VOLKAN DEMİREL İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaptanlık yapan Volkan Demirel, hocalık serüveninde eski takımına karşı çıktığı 2 maçı kaybetmedi. Fatih Karagümrük'ün başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle Demirel'in yenilmeme istatistiği bu maçta bozuldu.

VALENCIA SON ANDA ÇIKTI, ARDA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Miguel Crespo, Hatay maçında yer alamadı. Joao Pedro da sakatlığından dolayı forma giyemedi. Enner Valencia ise son saniyede kadrodan çıkartıldı. Sakatlığını atlatan Arda Güler kadroya alındı ancak oyunda süre bulamadı.

JESUS EZBER BOZDU

Trabzonspor maçında yedek bekleyen Miha Zajc ve Diego Rossi, ilk 11'e alındı. Jorge Jesus, 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya geçti. Serdar Aziz yedeğe çekildi.