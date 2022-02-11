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Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

11.02.2022 14:57
Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor, Antalyaspor'la eşleşti, Beşiktaş da Kayserispor'la rakip oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde tek, yarı finalde ise çift maç usulü uygulanacak.

MART BAŞINDA OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tek maç üzerinden 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

DEPLASMAN KURALI UYGULANMIYOR

Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE YOK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Fenerbahçe yer almıyor. Dört büyüklerden Trabzonspor ve geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın iddiası devam ediyor.

Çeyrek final eşleşmeleri:

  • Trabzonspor - Antalyaspor
  • Sivasspor- Fatih Karagümrük
  • Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK
  • Beşiktaş-Kayserispor
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Son Dakika Spor Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! - Son Dakika Spor


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