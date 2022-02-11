Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde tek, yarı finalde ise çift maç usulü uygulanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tek maç üzerinden 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Fenerbahçe yer almıyor. Dört büyüklerden Trabzonspor ve geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın iddiası devam ediyor.
Çeyrek final eşleşmeleri:
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