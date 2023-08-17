Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı - Son Dakika
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Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı

Son Güncelleme: 17.08.2023 00:27

Son dakika: UEFA Süper Kupa finalinde geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi seri penaltı atışlarında 5-4 kazanan Manchester City kupayı müzesine götüren taraf oldu.

UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Sevilla karşı karşıya geldi. 48'incisi düzenlenen finalde ilk yarısını İspanyol ekibinin 1-0 önde tamamladığı mücadele penaltılara gitti. Seri penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden İngiliz devi Manchester City, kupanın sahibi oldu.

PERDEYİ EN NESYRI AÇTI

Mücadeleye geride bekleyerek savunma yapan Sevilla 25'inci dakikada ilk bulduğu fırsatta golcüsü En Nesyri'nin şahane golüyle öne geçti. Durum 1-0.

Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu.

İLK YARI SEVILLA'NIN

Gölü kalesinde gören Manchester City, baskısını daha da arttırdı fakat İspanyol ekibi savunma yaparak ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu.

PALMER SAHNEYE ÇIKTI

Sevilla'nın net fırsatları harcadığı dakikalarda sahneye çıkan Palmer 63'üncü dakikada Rodri'nin ortasına iyi hareketlendi ve kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Durum 1-1.

Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu.

PENALTILARA GİTTİ

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma uzatmalara gitmeden direkt penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında 5-4 kazanan City, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu.

TARİHTE İLK KEZ

İngiliz temsilcisi, penaltılarda kazandığı bu finalde UEFA Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başardı.

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Manchester City FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı - Son Dakika


Son Dakika
00:11 Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı
00:07 Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı
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SON DAKİKA: Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı - Son Dakika
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