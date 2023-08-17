UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Sevilla karşı karşıya geldi. 48'incisi düzenlenen finalde ilk yarısını İspanyol ekibinin 1-0 önde tamamladığı mücadele penaltılara gitti. Seri penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden İngiliz devi Manchester City, kupanın sahibi oldu.
Mücadeleye geride bekleyerek savunma yapan Sevilla 25'inci dakikada ilk bulduğu fırsatta golcüsü En Nesyri'nin şahane golüyle öne geçti. Durum 1-0.
Gölü kalesinde gören Manchester City, baskısını daha da arttırdı fakat İspanyol ekibi savunma yaparak ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Sevilla'nın net fırsatları harcadığı dakikalarda sahneye çıkan Palmer 63'üncü dakikada Rodri'nin ortasına iyi hareketlendi ve kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Durum 1-1.
Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma uzatmalara gitmeden direkt penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında 5-4 kazanan City, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.
İngiliz temsilcisi, penaltılarda kazandığı bu finalde UEFA Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı - Son Dakika