Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri: Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor

Okan Buruk'un maç sonu basın toplantısında Yusuf Demir açıklaması ile başlayan milli takım polemiği sürüyor. Buruk'un, "Yusuf neden milli takımda yok bilmiyorum." açıklamalarının üzerine gelişen olayda ilk cevabı eski Milli takım hocası Şenol Güneş yapmış ve ardından 21 yaş altı milli takım antrenörü Tolunay Kafkas'ta dahil olarak, açıklamalarda bulunmuştu. Yusuf Demir polemiğinde bu seferde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuştu.

YUSUF DEMİR İÇİN BİR AÇIKLAMADA DURSUN ÖZBEK'DEN GELDİ

Son günlerin gündem ismi Yusuf Demir için başkan Özbek, "Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum. Temaslarımız var, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da pozitif bakacağını düşünüyorum." açıklamalarını yaptı.

"DİKKATLİ KONUŞMAK LAZIM"

21 yaş altı milli takımı çalıştıran Tolunay Kafkas da, Yusuf Demir ile ilgili konuşmuş ve açıklamasında: "Kendi açımızdan bir şeyleri atlamış olsak şunu çok açık söylerim: 'Bu bizim hatamız. Özür dileriz.' Ancak Yusuf Demir konusunda böyle bir durum söz konusu değil. Burada Yusuf Demir'in tercihi ile ilgili bir durum söz konusu." demişti. Kafkas açıklamalarına bir yenisini ekleyerek, "Yusuf Demir'i biz davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Yusuf'un bir tercih yapması gerekiyordu, Avusturya Milli Takımı'nı seçti. Okan Buruk benim arkadaşım. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım bu işlerde." dedi.

TARTIŞMAYI BAŞLATAN OKAN BURUK OLMUŞTU

Okan Buruk açıklamalarında: "Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf'u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye'yi tercih etmedi? Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum" demişti.

İLK CEVABI ŞENOL GÜNEŞ VERMİŞTİ

Okan Buruk'un açıklamalarından sonra dönemin Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş konu hakkında açıklamalarda bulundu. "Yusuf Demir'i Milli Takıma siz almamışsınız iddialarını ne söylemek istersiniz?" sorusuna Güneş: "Yok öyle bir şey, o zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit milli takımında oynuyordu. Avusturya milli takımını seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı. Avusturya, Ercan Kara ile birlikte Yusuf'u aldı" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK PASAPORTU DAHİ YOK

Diğer yandan edinilen bilgilere göre ise FIFA'nın tanıdığı Avusturya formasıyla 3 resmi maçta forma giyen Yusuf Demir milli takım değiştirme hakkından yararlanamıyor. Sebep olarak ise Avusturya Milli Takımında resmi maçlarda görev alması ve ayrıca oyuncunun Türk pasaportunun bulunmaması olarak gösteriliyor.