Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer
Spor

Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer

Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep\'te 3 gollü zafer
08.08.2025 23:34
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında ligin son şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK ile ligin son şampiyonu Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 3-0 kazandı.

GALATASARAY MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya konuk ekip Galatasaray çok hızlı başladı. 8. dakika Sara'nın korner atışından gelen topuna hamle yapan Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı neticesinde saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan filelere gönderdi.

BARIŞ'TAN ASİST EREN'DEN GOL

Cimbom, ikinci golü de çok çabuk buldu. 16. dakikada Sara'nın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında buluşan Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği topa bekletmeden vuran Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu.

Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer

BİR KEZ DAHA PENALTI

İyi oyununu sürdüren Galatasaray, 45+11. dakikada topa vurmak isteyen Barış Alper'e Abena'nın yaptığı müdahale ile penaltı kazandı. Hakem Ali Şansalan yeniden penaltı noktasını gösterdi. 45+12. dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu filelerle buluşturdu.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Gaziantep FK, 10 kişi kaldı. Savunma arkasına koşu yapan Barış Alper'in koşu yoluna uzun top atıldı. Rakibi Arda Kızıldağ'ı mücadele sonrası ekarte eden Barış topu ıskaladı ancak kaleci topa müdahale etti. Pozisyon sonrası Barış Alper kalecinin topa ceza sahası dışında eliyle dokunduğu yönünde itiraz etti. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti ve pozisyonu izledikten sonra kaleci Burak'a kırmızı kart gösterdi.

3 PUAN GALATASARAY'IN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Galatasaray, zorlu deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer

BARIŞ ALPER TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynayan Barış Alper Yılmaz, böylece Süper Lig'in açılış haftasında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk Galatasaray oyuncusu oldu.

SANE İLK LİG MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alman futbolcu Leroy Sane, Galatasaray'daki ilk lig maçına çıktı.

Son Dakika Spor Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer - Son Dakika

SON DAKİKA: Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer - Son Dakika
