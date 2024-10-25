Soner Aydoğdu: \'Kasımpaşa\'dan 3 puan almak istiyoruz\'

Spor

- Soner Aydoğdu: "Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu:

"5 dakikada da oynasam formanın hakkını vermek istiyorum"

"Transferimiz açık olsa birçoğumuz gidip, yeni oyuncular gelecekti"

"Gisdol'un topla ilişkisi azdı, Reis topun bizde kalmasını istiyor"

SAMSUN - Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak deplasmanda 5'te 5 yapmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in formda takımlarından Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligde bu hafta oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekipte son oynanan Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçlarında sonradan oyuna girerek gol ve asist katkısı yaparak takımına puanlar kazandıran Soner Aydoğdu, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarının altını çizen Aydoğdu, "Fenerbahçe müsabakasında güzel bir maç geçirdik. Uzun zamandır, son 3 haftadır geriden gelip maç çeviriyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Gönül ister ki geriye düşmeden maçı koparalım ama futbolda bunlar var. Fenerbahçe maçı geride kaldı. O maçtan istediğimiz puanı aldık, puanlar da alabilirdik. Nasip olmadı. O maç geride kaldı ve Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanıp, 3 puan için sahaya çıkacağız" dedi.

"Kasımpaşa maçından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Bu sezon oynadıkları 4 deplasman maçını da kazandıklarını ve Kasımpaşa'ya da bu motivasyonla gideceklerini ifade eden Soner Aydoğdu, "Deplasmanda 5'te 5 neden olmasın. Çünkü çok güzel bir atmosfer ve hava yakaladık. Ayaklarımızın da yere basması lazım. Kasımpaşa maçı zor bir deplasman olacak. Geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdiler. Bu sene de fena değiller. Biz de zor bir takım haline geldik. Artık rakipler de geçen sene baktıkları gibi bize bakmıyorlar. Çok daha ciddi bakıyorlar ve ona göre ciddi hazırlanıyorlar. Biz de bunun farkındayız. Geçen seneki deplasman fobisini bu sene kırdık. Özellikle deplasmanda öz güvenli bir şekilde maça çıkıyoruz. İçeride zaten öyle mücadele ediyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basarak, Kasımpaşa maçından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

"5 dakikada da oynasam formanın hakkını vermek istiyorum"

Ligde aldığı sürelerin sonuna kadar hakkını vermek istediğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Uzun yıllardır top oynuyorum. Futbolda 17. senemdeyim. Bulduğum her şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Gönül ister ki ben de ilk 11'de maça başlayayım, oynayayım. Her futbolcu oynamak ister ama kimileri oynayacak, bazıları da bekleyecek. Forma şansı bulduğunda da kendini gösterecek. Ben de üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum. Takımıma katkı vermek istiyorum. Bu 5 dakika, yarım saat, 1 saat ya da 90 dakika olur, hiç önemli değil. Formanın değerini bilerek, takıma sahip çıkarak aidiyet duygusuyla birlikte 5 dakika da olsa önemli değil, formanın hakkını vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Transferimiz açık olsa birçoğumuz gidip, yeni oyuncular gelecekti"

Transfer yasağının takım üzerindeki etkisinden bahseden Soner Aydoğdu, "Geçen seneden transfer yasağının gelebileceğini biliyorduk. Bunun bilincindeydik. Bu durum bizleri birbirine bağladı. Türkiye'de transfer döneminde gelen-giden oyuncular çok fazla olabiliyor. Bu sene de transferimiz açık olsa birçoğumuz gidip, yeni oyuncular gelecekti. Yeni oyuncuların ne vereceğini bilemiyorsunuz. Yeni gelenlerin karakterini ve oyun anlamında ne verebileceğini bilmediğin için en azından içerdeki yapıda hangi oyuncunun ne verebileceğini çok iyi biliyorsunuz. Biz de bunu avantaja çevirmiş durumdayız. İçeride çok güzel bir ortam var, aidiyet duygusu var. Herkes birbirine ve işine sahip çıkıyor. Bu da sahaya olumlu yansıyor" ifadelerini kullandı.

"Gisdol'un topla ilişkisi azdı, Reis topun bizde kalmasını istiyor"

Geçen sezon Teknik Direktör Markus Gisdol'un topsuz oyuna daha çok önem verdiğini, bu sezonki ise Thomas Reis'in ise topa hakim olarak oynattığını söyleyen Aydoğdu, "Futbol böyle bir olay. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Birileri de birilerini unutturabiliyor. Geçen sene başka bir hocamız vardı. Bu sene bambaşka bir oyun var. Markus Gisdol'un topla ilişkileri çok fazla iyi değildi. Yani topsuz oyuna daha çok önem veriyordu. Bu sezon ise Thomas Reis hocamız topla ilişkileri daha çok seviyor ve topun bizde kalmasını istiyor. Böyle olunca da tapa hükmeden yetenekli oyuncular ön plana çıkıyor. Biz de futbolcular olarak hocamızın isteklerini sahada en iyi şekilde uygulamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Soner Aydoğdu, bu sezon sadece 53 dakika süre almasına rağmen Süper Lig'de 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.