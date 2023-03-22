Futbolu bırakan Mesut Özil, mesaj yağmuruna tutuldu! Arda Güler'den Benzema'ya birçok ünlü isimden yorum - Son Dakika
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Futbolu bırakan Mesut Özil, mesaj yağmuruna tutuldu! Arda Güler'den Benzema'ya birçok ünlü isimden yorum

22.03.2023 15:53

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyuran Mesut Özil'e Real Madrid'in efsanesi Karim Benzema'nın da aralarında bulunduğu dünya yıldızlarından destek mesajları yağdı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler de Mesut Özil'in yaptığı paylaşıma, "Abim bundan sonra da inşallah her şey güzel gönlünce olur." notunu düştü.

Dünya devlerinde forma giyen ve ülkemizde de Fenerbahçe'ye transfer olan Alman asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla futbol hayatını noktaladığını belirtmişti. 34 yaşındaki yıldıza eski takım arkadaşlarından destek mesajı yağdı.

DÜNYA YILDIZLARINDAN DESTEK YORUMLARI

34 yaşında futbolu bırakma kararı alan Alman asıllı futbolcuya eski takım arkadaşlarından destek yorumları geldi. Meslektaşları tarafından oldukça sevilen Mesut'a Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Yusuf Yazıcı, Attila Szalai, Dimitris Pelkas, ve bir çok isim destekte bulundular.

Mesut Özil'e destek mesajları yağıyor! Arda Güler'den Benzema'ya kadar herkes paylaşımına yorum yaptı

İşte Mesut Özil'e yapılan desek mesajları;

Listede Arda Güler'de var! Futbolu bırakan Mesut Özil'e dünya yıldızlarından mesaj
Listede Arda Güler'de var! Futbolu bırakan Mesut Özil'e dünya yıldızlarından mesaj
Listede Arda Güler'de var! Futbolu bırakan Mesut Özil'e dünya yıldızlarından mesaj
Listede Arda Güler'de var! Futbolu bırakan Mesut Özil'e dünya yıldızlarından mesaj
Listede Arda Güler'de var! Futbolu bırakan Mesut Özil'e dünya yıldızlarından mesaj
Listede Arda Güler'de var! Futbolu bırakan Mesut Özil'e dünya yıldızlarından mesaj
Listede Arda Güler'de var! Futbolu bırakan Mesut Özil'e dünya yıldızlarından mesaj
Listede Arda Güler'de var! Futbolu bırakan Mesut Özil'e dünya yıldızlarından mesaj
Listede Arda Güler'de var! Futbolu bırakan Mesut Özil'e dünya yıldızlarından mesaj
Mesut Özil'e destek mesajları yağıyor! Arda Güler'den Benzema'ya kadar herkes paylaşımına yorum yaptı
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Son Dakika Spor Futbolu bırakan Mesut Özil, mesaj yağmuruna tutuldu! Arda Güler'den Benzema'ya birçok ünlü isimden yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolu bırakan Mesut Özil, mesaj yağmuruna tutuldu! Arda Güler'den Benzema'ya birçok ünlü isimden yorum - Son Dakika
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