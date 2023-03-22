Dünya devlerinde forma giyen ve ülkemizde de Fenerbahçe'ye transfer olan Alman asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla futbol hayatını noktaladığını belirtmişti. 34 yaşındaki yıldıza eski takım arkadaşlarından destek mesajı yağdı.
34 yaşında futbolu bırakma kararı alan Alman asıllı futbolcuya eski takım arkadaşlarından destek yorumları geldi. Meslektaşları tarafından oldukça sevilen Mesut'a Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Yusuf Yazıcı, Attila Szalai, Dimitris Pelkas, ve bir çok isim destekte bulundular.
İşte Mesut Özil'e yapılan desek mesajları;
Son Dakika › Spor › Futbolu bırakan Mesut Özil, mesaj yağmuruna tutuldu! Arda Güler'den Benzema'ya birçok ünlü isimden yorum - Son Dakika