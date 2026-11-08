Sowe'un çift golüyle Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Sowe'un çift golüyle Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti

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Sowe\'un çift golüyle Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK\'yı 2-1 mağlup etti
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Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasındaki maçta Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Sowe'un 31. ve 66. dakikalardaki golleriyle galibiyete uzanan Rizespor puanını 14'e çıkarırken, Erzurumspor FK 14 puanda kaldı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Görgen - Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Diakite (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Mebude (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç), Olawoyin, Laçi (Dk. 87 Varesanovic), Ahmed Kutucu (Dk.63 Emrecan Bulut), Sowe (Dk.90+1 Mustafa Coşkun Tosun)

ERZURUMSPOR FK: Ertuğrul Taşkıran- Ebosele (Dk. 77 Mustafa Fettahoğlu), Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 90+1 Mustafa Yumlu), Kerk (Dk. 76 Eren Tozlu), Baiye, Owusu (Dk. 90+1 Sefa Akgün), Cardoso (Dk.77 Rodriguez), Diabate

GOLLER: Dk. 31 ve Dk. 66 Sowe (Çaykur Rizespor) - Dk. 37 Diabete (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Kerk, Cardoso, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 14'e yükseltti. Konuk Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.

31'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Sowe'un aşırtma vuruşunda top ağlarla gitti: 1-0.

37'inci dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Kerk'in pasında ceza alanında topla buluşan Diabate, kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

66'ncı dakikada Çaykur Rizespor, yeniden öne geçti. Mebude'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sowe, savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: DHA
Erzurumspor F.K.RizesporSporSon Dakika

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