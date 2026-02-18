Spalletti'den ağır hezimet sonrası ilk sözler: Juventus tarihinde 5 golü hatırlamıyorum - Son Dakika
Spalletti'den ağır hezimet sonrası ilk sözler: Juventus tarihinde 5 golü hatırlamıyorum

18.02.2026 00:43
Galatasaray'a 5-2 kayden Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti maç sonunda açıklamalarda bulundu. Alınan 5 gollü yenilgiyi değerlendiren İtalyan teknik adam, ''Bu akşam pek de başarılı olamadık. Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik. Bunun sonucunda da geri adımlar attık. Geriye gittik diyebilirim. Ben Juventus tarihinde bunu hatırlamıyorum. 5 golü ne zaman yedik bilmiyorum. Bu konuyla ilgilenmek de istemiyorum.'' dedi.

İtalyan ekibi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 5-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti açıklamalarda bulundu.

'OLAYI ZORLU KILDI'

Maçı değerlendiren Luciano Spalletti, "Bu tarz maçlarda bizim yaptığımız gibi hafiflikler yapılırsa her şey zorlaşır. Bizler de fazlasıyla yaptık bu hafiflikleri. Kırmızı kartla 10 kişi kalmamız da olayı zorlu kıldı" ifadelerini kullandı.

'MAÇI YÖNETEMEDİK, KALİTEMİZİ GÖSTEREMEDİK'

Son 4 maçta 13 gol yemelerinin hatırlatılması üzerine Spalletti, "Bütün bu goller bizim hatamızdı. Çözüm de bizim için gerekli. Bir şekilde maçı yönetmemiz lazım ancak yaptığımız iyileştirmeler bu kalite araştırmaları yönündeydi. Bu akşam pek de başarılı olamadık. Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik. Bunun sonucunda da geri adımlar attık. Geriye gittik diyebilirim" sözlerini kullandı.

'BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDETTİ'

Kırmızı kartla oyun dışında kalan Cabal hakkında değerlendirmelerde bulunan Spalletti, "Cabal aslında duyarlı bir oyuncu. Çok mükemmel, çok başarılı. O nedenle bu hataları yapması, bu sorumlulukları yüklenmesi... İstendiği gibi reaksiyon gösteriyor aslında. Kendini kontrol edemiyor. İki kartın arasında çok az zaman geçti. Bedelini çok ağır ödetti. Sonrasında elimizden geleni yaptık ama durum daha da kötüleşti. Biz rövanşı almak istiyoruz. Bunun üzerine çalışmamız gerekecek" dedi.

'RAKİPLERİNİNİN KALİTESİNİ BİLEREK MARKAJ YAPTI'

Kenan Yıldız'ın performansı hakkında konuşan Spalletti, "İyi aslında. Sorumluluk sahibi, yükleri sırtlanabiliyor, önemli görevleri alabiliyor. Her zaman markaj yaptı. Rakiplerinin kalitesini bilerek markaj yaptı. Sonra yoruldu. Orada bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Yenilgiler kafasında zorluk oluşturuyor. Kas yorgunluğu üzerine mental yorgunluğu da geliyor. Belki özgüvenini yitiriyor" şeklinde konuştu.

'JUVENTUS TARİHİNDE BUNU HATIRLAMIYORUM'

İtalyan teknik adam en son ne zaman 5 gol yediklerini hatırlamadığını söyleyerek, "Ben Juventus tarihinde bunu hatırlamıyorum. 5 golü ne zaman yedik bilmiyorum. Bu konuyla ilgilenmek de istemiyorum" sözlerini sarf etti.

'DÜZENLEME YAPMAMIZ LAZIM'

Rakip takımların yarattığı pozisyonlar için çalışmalar yapmaları gerektiğine değinen Spalletti, "Değiştirmek dediğim aslında aynı hataları yapmamalıyız anlamında. Bu maçta bu hataları gerçekleştirdik. Daha önceki maçlarda da goller yedik. Bu konuları değerlendirmemiz lazım. Bazı hikayeler yaşandı. Rakip takımlar bize sorun yaşatmayı başardılar. Bu nedenle düzenleme yapmamız lazım. Daha az durum yaratılmalı rakiplerin gol atmalarını engellemek için" ifadelerini kullandı.

Luciano Spalletti sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Oyundan atılması üzerine yorum yapmak istemiyorum. Bence takım bir bakış açısıyla belirli şeyleri yapmayı denemek istiyor. Burada penaltıların nasıl sonuçlanacağını gayet iyi bilirim. Maç içinde düzgün bir biçimde savunmak lazım."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    şampıyonlar liginden bahsedıyoruz kuşlar nothıngham orman spor la mac yapıcak dıye beklıyor kuşlar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
