16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Antalya'da 23- 29 Ekim tarihlerinde hazırlık kampı yapacak 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, 23 Ekim'de Manavgat'taki Xanthe Resort Hotel'de toplanacak.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Melih Akyüz (Kasımpaşa), Efe Berat Törüz (Yılport Samsunspor), Muhammet Doğukan Demir (Fenerbahçe)

Defans: Poyraz Gelen (Beşiktaş), Berat Efe Eser, Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Kadir Subaşı, Yasin Kasal (Galatasaray), Yusuf Akçiçek, Halil Çınar Nergiz (Fenerbahçe), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor), Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor), Muharrem Çizgili (Altınordu)

Orta saha: Efe Serdar Arı, Azat Toprak (İttifak Holding Konyaspor), Ömer Faruk Karahan, Boran Başkan (Trabzonspor), Kaya Halil (Tottenham), Mehmet Talha Şeher, Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Ozan Çelik (Fenerbahçe), Mustafa Genç, Cem Karakafa, Kerem Dede (Bursaspor), İsmail Yahşi (Galatasaray)

Forvet: Halil İbrahim Atcı (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Mehmet Halim Akay (West Ham United), Soner Salih Yavuz (Beşiktaş)