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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor - Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor

23.11.2021 10:08

Tolga Geçim: 2 tane çok önemli maç oynayacağız-Buğrahan Tuncer: İyi bir mücadele gösterip galibiyet almak istiyoruz-Erten Gazi: Yunanistan maçına 2'de 2 ile gitmek istiyoruz-Egemen Güven: İki maçı da en iyi şekilde kazanacağımıza inanıyorumAta SELÇUK - Ali DANAŞ / - FIBA 2023 Dünya Kupası...

-Tolga Geçim: 2 tane çok önemli maç oynayacağız

- Buğrahan Tuncer: İyi bir mücadele gösterip galibiyet almak istiyoruz

-Erten Gazi: Yunanistan maçına 2'de 2 ile gitmek istiyoruz-Egemen Güven: İki maçı da en iyi şekilde kazanacağımıza inanıyorumAta SELÇUK - Ali DANAŞ/ - FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun ilk iki maçında Belarus ve Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Erten Gazi ve Egemen Güven, 2'de 2 yapmak istediklerini söyledi. Anadolu Efes'in milli oyuncuları Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Erten Gazi ve Frutti Extra Bursaspor'un milli oyuncusu Egemen Güven, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.TOLGA GEÇİM: 2 TANE ÇOK ÖNEMLİ MAÇ OYNAYACAĞIZMilli takımda olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Tolga Geçim, "Buraya çok değerli oyuncular geldi, gelmeyen çok değerli oyuncular da var. 2 tane çok önemli maç oynayacağız. İlk olarak Belarus deplasmanına gidiyoruz. Orada sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonrasında pazar günü burada seyircimizin önünde kazanıp, inşallah ilk pencereyi 2'de 2'yle kapatmak istiyoruz" dedi."BURADA KALIRSAK, ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"FIBA ile EuroLeague arasındaki çekişmenin sürmesi nedeniyle milli arada EuroLeague müsabakalarının oynanmaya devam etmesinin kendilerini zorlayıp zorlamadığının sorulması üzerine Tolga Geçim, "Bu bizim için zor bir şey, bir yanda ülkemiz ve milli takımımız var, bir yanda kulübümüz var. Kulüpler, milli takımlar ve federasyon kendi arasında görüşüp, kimin gidip kimin gitmeyeceğine onlar karar verecek. Biz eğer burada kalırsak, sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı."HER ZAMAN EKSTRA ANTRENMAN YAPIYORUM"Anadolu Efes'te çok fazla süre alamamasının performansında bir etkisi olup olmadığı sorusuna Geçim, "3 senedir Anadolu Efes'te oynuyorum. Şu anda oynadığım takım bence Avrupa'nın en iyi takımı. Takımda çok değerli oyuncular var, çok kaliteli oyuncular var. Ben her zaman ekstra antrenmanlarımı yapıyorum. Bana şans geldiği zaman sahaya çıkıp elimden geleni veriyorum" yanıtını verdi.BUĞRAHAN TUNCER: İYİ BİR MÜCADELE GÖSTERİP GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZBirlikte çok fazla hazırlanma fırsatları olmadığını söyleyen Buğrahan Tuncer, şunları belirtti: "Birkaç oyuncumuzdan yoksun olarak gideceğiz. Geçen seneki kadromuzdan Sertaç'ın (Şanlı) durumu belli değil ve Alperen'i (Şengün) de NBA'e kaptırdığımız için daha zorlu bir dönem bizleri bekliyor. Önemli iki maç oynayacağız. Üst gruba galibiyet taşımak açısından çok önemli. Belarus deplasmanı. İzledik de bugün biraz. Gayet sert ve etkili oynayan bir takım. İyi bir mücadele gösterip galibiyet almak istiyoruz.""BU SENE RAHAT BİR KAFAYLA GELİYORUM"Milli arada EuroLeague müsabakalarının oynanmaya devam etmesinin zorlayıcı olup olmadığıyla ilgili gelen soruya Tuncer, "Geçen senelere göre bu sene daha bolluk var kadroda Efes olarak. O yüzden benim açımdan gelmek daha rahat oldu. Ama geçen sene deplasmanda maç oynayıp, sonrasında sabaha karşı gelip, ertesi gün tekrardan maça çıkmak benim performansımı etkilemişti. Bu sene daha rahat bir kafayla geliyorum, direkt buraya odaklanıyorum. Benim için daha önemli" yanıtını verdi."REHAVET OLABİLİR"Anadolu Efes'in sezon başında kötü bir başlangıç yapmasıyla ilgili Tuncer, "Pek değişen bir şey yok. Rehavet olabilir. Psikolojik açıdan olabilir. Maç kaybetmeye başlayınca... Sakatlıklar da vardı sezon başında, pek fazla beraber idman yapma şansımız olmadı. Sertaç'ı da kaybetmek bizim için önemli bir dezavantajdı. Yavaş yavaş üst sıralara tekrardan oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.ERTEN GAZİ: YUNANİSTAN MAÇINA 2'DE 2 İLE GİTMEK İSTİYORUZKampta ilk günlerini geçirdiklerini belirten Erten Gazi, "Sezonumuz devam ediyor. Kamptaki ilk günümüz. Takımın morali iyi, herkes çok heyecanlı burada olduğu için. Önce Belarus, sonrasında Büyük Britanya'yı yenerek Yunanistan maçına 2'de 2 ile gitmek istiyoruz" dedi."EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİYDİ"A Milli Takım'da ilk kez görev alacak olmasının sorulması üzerine Gazi, şu yanıtı verdi: "Uzun zamandan beri en büyük hayallerimden biriydi. Burada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşmesi benim için çok ayrı bir duygu. İlk resmi maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım herkesin yüzünü güldürürüm. Takımımızın da milletimizin de yüzü güler inşallah bizimle beraber.""DİZEL MOTORU GİBİ, SONRADAN AÇILACAĞIZ"Anadolu Efes'in sezon başındaki kötü başlangıcıyla ilgili yorum yapan Gazi, "Takım içerisinde, kendi aramızda konuştuğumuzda bunun herkes farkındaydı. Takımdaki olgunluk gereği bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Herkes her şeyin farkında. Biz dizel motoru gibi sonradan açılacağız" ifadelerini kullandı.EGEMEN GÜVEN: İKİ MAÇI DA EN İYİ ŞEKİLDE KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUMEgemen Güven ise iki maçı da kazanmak istediklerini kaydederek, "Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Çok bir zamanımız yok, 2-3 idman yapıp maça çıkacağız. Her rakibi ciddiye alıyoruz. Çok iyi çalışıp, umarım iki maçı da en iyi şekilde kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu."BURADA OLAN HER OYUNCU ÇOK KALİTELİ"

Milli takıma çağrılan her oyuncunun çok kaliteli olduğunu belirten Güven, "Burada olan her oyuncu çok kaliteli, kadroya her çağrılan kişi çok kaliteli, staffımız çok kaliteli. Ne olursa olsun, kim gelirse gelsin en iyi şekilde mücadelemizi verip, iki maçı da alacağımıza yüzde 100 inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan, Milli, Gazi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor - Son Dakika
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