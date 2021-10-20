Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenmandan önce yaptığı açıklamada, geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Oyunun genelinde kötü bir Adana Demirspor olmadığını belirten Montella, Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutarak önlerine bakmaları gerektiğini vurguladı.

Montella, Sivasspor maçına motive olduklarına dikkati çekerek, "Sivasspor, uzun zamandır aynı antrenörle çalışan ve Avrupa Ligi gören bir takım. İyi bir meydan okuma olarak görüyoruz. Belhanda için biraz sabırlı olmak lazım, uzun zamandır dışarıdaydı. Çok büyük bir yeteneğe sahip. Daha iyi performans vermek için çalışıyor. En iyi yerlere geleceğine eminim. Akintola'nın ise ritmini yakalaması için biraz süreye ihtiyacı var." diye konuştu.

Akintola: "Geleceğe odaklandım"

Nijeryalı futbolcu David Akintola, çalışmalara devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İniş çıkışlar olsa da iyi gidiyor. Sakatlığımdan dolayı biraz sorunlar yaşadım ama bütün takım gerçekten bana yardımcı oluyor. Benim için zor bir durumdu. Güçlü bir şekilde geri dönebilmek için çok çalışıyorum. Geçmişteki başarıları bir kenara bırakıp geleceğe odaklandım."

Tarık Çamdal ise Yeni Malatyaspor karşısında şanssız bir yenilgi yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Galibiyet de yenilgi de olacak. Altını çizmek istiyorum ki iyi bir takımız. Türkiye'de herkesin gözünün üstümüzde olduğunu biliyoruz. Bu şekilde devam edersek güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."

Mavi-lacivertli takım, Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.