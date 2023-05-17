Spor Bakanı Kasapoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmasını tebrik etti: Seni gururla izleyeceğiz

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki İtalyan takımından Inter, Milan'ı 1-0 yenerek İstanbul'da oynanacak finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile telefonda görüntülü konuştu.

"SENİ SEVGİYLE KUCAKLIYORUM"

Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "İstanbul'daki finalde seni gururla izleyeceğiz. İnşallah güzel bir final olur ve sen de iyi bir performans ortaya koyarsın. Seni sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

HAKAN KUPAYI HEDEFLİYOR

Hakan Çalhanoğlu da kendisine verdiği destekten dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediğini söyledi.