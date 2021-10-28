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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

28.10.2021 20:27
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: AntakyaHakemler: Andrada Csender (Romanya), Denys Povorozniuk (Ukrayna), Amalia Marchis (Romanya)Hatayspor: Wiley 20, İdal Yavuz, Gorini 21, Büşra Akbaş, Ayşegül Günay 2, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ökten 6, Brown 22, Elif Emirtekin 14Panathinaikos: Reed 24, Ziaka, Stamati, Lymoura...

Salon: Antakya

Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Denys Povorozniuk (Ukrayna), Amalia Marchis (Romanya)

Hatayspor: Wiley 20, İdal Yavuz, Gorini 21, Büşra Akbaş, Ayşegül Günay 2, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ökten 6, Brown 22, Elif Emirtekin 14

Panathinaikos: Reed 24, Ziaka, Stamati, Lymoura 3, Vintsilaiou 6, Bountouri 2, Grigoropoulou, Stach 4, Mylonaki 2, Holmes 12, Chatzinikolaou 3

1. Periyot: 31-11

Devre: 57-30

3. Periyot: 79-44

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta maçında Hatayspor, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 87-56 yendi.

Bu sonuçla Hataypspor ikinci galibiyetini, Panathinaikos ise ikinci yenilgisini aldı.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Ayşegül Günay, Hatayspor, Ukrayna, Romanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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