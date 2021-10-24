Ankara Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula 88 delege katıldı. Tek aday olarak seçimlere katılan Ercan, kullanılan oyların 84'ünü aldı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.Ersan Ercan'ın başkanlığındaki Türkiye Bilardo Federasyonu'nun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
Abdulkadir Şener, Yağmur Arslan, Halim Doruk, Muhammed Leysi, Cengiz Deveci, Nurullah Genç, İhsan Delibaş, Mustafa Demirci, Ece İmge Yılmaz, Murat Tüzül, Miray Koraltürk, Hayrettin Özçelik, Bülent Zent, Nurettin Karakurt.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Ersan Ercan yeniden Bilardo Federasyonu başkanlığına seçildi - Son Dakika Spor