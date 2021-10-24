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BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı - Son Dakika

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

24.10.2021 18:25

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) BMX Dünya Şampiyonası kapsamında Sakarya'da düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 6. tur yarışları sona erdi.

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) BMX Dünya Şampiyonası kapsamında Sakarya'da düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 6. tur yarışları sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlara, 23 ülkeden 150 sporcu katıldı.

Final yarışlarının ardından Kolombiya'dan Carlos Alberto Ramirez "elit erkekler", Hollanda'dan Laura Smulders "elit kadınlar", İsviçre'den Loris Aeberhard "23 yaş altı erkekler" ve Japonya'dan Kanami Tanno "23 yaş altı kadınlar" kategorisinde birinci oldu.

Dereceye girenlere, daha sonra ödülleri takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün güneşli, bugün yağışlı havada gerçekleştirilen yarışlara katılan sporcuları tebrik etti.

Dünya kupası müsabakalarının gelecek hafta sonu devam edeceğini bildiren Yüce, "Bu müsabakalara bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. Tüm dünyanın huzur, kardeşlik, barış, sevgi şehri olan bu kentte, müsabakaların en güzel şekilde yapılmasını temenni ediyorum. Yarışlar hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Şampiyonanın 7. tur yarışları, 30 Ekim Cumartesi günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak.

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı
BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı
BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı
BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı
BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı

Uluslararası Bisiklet Birliği, Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları tamamlandı - Son Dakika
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