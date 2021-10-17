Bodrum'da Uluslararası Optimist Yarışları devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, ülke kupası ve takım yarışları mücadeleleriyle devam ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde, ülke kupası ve takım yarışları yapıldı.

Geride kalan günlerdeki yarış sonuçlarına göre her ülkeden en iyi dereceyi elde eden bir kadın ve bir erkek sporcunun katılabildiği ülke kupası mücadelesi, İçmeler açıklarında kurulan parkurda gerçekleştirildi.

Yapılan üç yarış sonunda ülke kupasını kazanan Macaristan oldu. En iyi dereceyi elde ederek ülkesine kupayı kazandıran Benedek Barna Heder, büyük sevinç yaşadı.

Macar sporcu, AA muhabirine, 2022 Optimist Dünya Şampiyonası'nın da Bodrum'da yapılacağını hatırlatarak, bu yarışa katılıp ülke kupasını kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Takım yarışlarını kazanan Tayland oldu

Dörder sporcudan oluşan takımların yarışında ise final mücadelesini Tayland kazandı. Takım sporcuları, ellerinde ülke bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu.

Organizasyona katkıda bulunan Bodrum Otelciler Derneğinin (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 16 ülkeden 286 sporcunun mücadele ettiği yarışların turizme katkısının olduğunu ve dernek olarak bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Organizasyon, yarın sona erecek.