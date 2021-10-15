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Denizli'nin minik yetenekleri sahneye çıkıyor - Son Dakika

Denizli'nin minik yetenekleri sahneye çıkıyor

15.10.2021 11:06
Denizli'nin minik yetenekleri sahneye çıkıyor

Denizli'de faaliyet gösteren futbol kulüpleri arasında alt yapıya verdiği önem ve yetiştirdiği genç yetenekler ile dikkat çeken Altınyıldız Futbol Kulübü, 15-16-17 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olan genç yetenekler turnuvası katılmak üzere Kuşadası'na gitti.

Denizli'de faaliyet gösteren futbol kulüpleri arasında alt yapıya verdiği önem ve yetiştirdiği genç yetenekler ile dikkat çeken Altınyıldız Futbol Kulübü, 15-16-17 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olan genç yetenekler turnuvası katılmak üzere Kuşadası'na gitti.

Türkiye'nin dört bir yanından, alt yapıda öne çıkmış, Galatasaray, Beşiktaş, Altınordu, Başakşehir ve Altay gibi kulüplerin katılacağı turnuvaya, 2009- 2011, 2012, 2013, yaş grupları arasındaki futbolcular katılırken bu turnuvaya Denizli'den Altınyıldız FK katılacak.

Turnuvayı değerlendiren Altınyıldız FK Teknik Sorumlusu Tolga İnan, hedeflerinin çocukların maç tecrübesini artırarak onların gelişimine katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak "Bu turnuvaya yaklaşık bir aydır hazırlanıyoruz. Turnuva da İddialı ve iyi takımlar var. İlk maçımızı, 2009 grubunda Göztepe ile oynayacağız. Uzun zamandır turnuvalara Kovid 19 salgınından dolayı katılamıyorduk. Bu pandemiden sonra gideceğimiz önemli bir organizasyon. İnşallah kazasız belasız gider geliriz. Bu turnuvalara giden ve gitmeyen arasında ciddi fark var. Turnuva tecrübesi yaşamış orayı görmüş oyuncunun özgüveni, çocuğun kişiliği bunlar çok fazla etki yapıyor. Biz, çocuklarımızın görebildiği kadar turnuva görebilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli'nin minik yetenekleri sahneye çıkıyor
Denizli'nin minik yetenekleri sahneye çıkıyor
Denizli'nin minik yetenekleri sahneye çıkıyor
Denizli'nin minik yetenekleri sahneye çıkıyor
Denizli'nin minik yetenekleri sahneye çıkıyor
Denizli'nin minik yetenekleri sahneye çıkıyor

Altınyıldız, Kuşadası, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli'nin minik yetenekleri sahneye çıkıyor - Son Dakika Spor


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