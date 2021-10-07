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Ekrem İmamoğlu: "Olimpizm ruhunu tabana yaymalıyız" - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu: "Olimpizm ruhunu tabana yaymalıyız"

07.10.2021 15:48

- Ekrem İmamoğlu: "Olimpizm ruhunu tabana yaymalıyız" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan toplam 7 İBBSK sporcusunu ödüllendirdi.

- Ekrem İmamoğlu: "Olimpizm ruhunu tabana yaymalıyız"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan toplam 7 İBBSK sporcusunu ödüllendirdi. "İstanbul'un mutlaka 2036'da olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahibi olarak Türkiye'ye getirmesi lazım" diyen İmamoğlu, "Olimpizm ruhunun içerisinde tabii ki tesisleşme, yapılaşma, farklı imkanlar var ama esas olan; spor kültürü, sporcu kültürü ve sporcunun yetişmesine dönük alanların ve özellikle iyi eğitimcilerin varlığı. Bunlar da var. Sayısını arttırmalıyız. Tabana yaymalıyız, toplumsal hale getirmeliyiz. Bu konuda da motivasyonumuz çok yüksek. İnşallah İstanbul'da, çok özel bir spor dönemini, hep birlikte yaşatırız. Bunun da vücut bulmuş hali, simgeleşmiş noktası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüz olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularını Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te ağırladı. Toplantıda ilk konuşmayı İBBSK Başkanı Fatih Keleş yaptı. Keleş, İBBSK olarak; 3 bin 652 lisanslı sporcu, 100'ün üzerinde hoca, 250 milli sporcu ve 30 Milli Takım hocası ile 19 branşta, amatör branşları destekleri bilgilerini paylaştı. Ülke sporuna destek vermek amacıyla çalışmalarını yürüttüklerini belirten Keleş, "Performans sporcusu yetiştiren kulüp olarak, sporun en zirvesi olimpiyat oyunlarına en fazla sayıda sporcu göndermeyi ve orada başarı kazanmayı hedefleyen bir kulübüz. Arkadaşlarımız, 2020 Olimpiyatları'nda ve Paralimpik Oyunları'nda 21 sporcumuz ile hem kulübümüzü hem de ülkemizi temsil ettiler ve büyük başarılar elde ettiler. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Hedefimiz, bu olimpiyatlarda en fazla sayıda sporcuyu göndermek ve orada başarılarımızı bir kat daha artırarak ülkemizi gururlandırmak, kulübümüzü ve şehrimizi onurlandırmak istiyoruz" dedi.

İmamoğlu: "Pandemi sorumluluklarımızı gözden geçirmemiz gereken dersler verdi"

Paralimpik sporcularla keyifli bir sohbet gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın pandemi nedeniyle seyircisiz yapılmasını talihsizlik olarak niteledi. "Spor buluşmasının belki de en değerli unsurlarından birisi, seyirci heyecanının da içinde olmasıdır" diyen İmamoğlu, "Ama bu da belki tarihe not düşülen, hepimizin belki dersler alması gereken, bir daha dünyada var olan insanlar olarak sorumluluklarını gözden geçirmesi gereken bir dersi bize verdi diye de düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

Hem olimpiyata hem de paralimpik oyunlara en fazla sporcu veren kulüp olmalarının çok kıymetli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Fatih Keleş'in de az önce ifade ettiği gibi, Paris Olimpiyatları'na hedef koymamız gerekiyor. Gerçekten ülkemizin yetenekli insanları var. Önemli olan yetenekli olan insanlarına, fırsat tanımak. Her iki branşta da en üst seviyede katılımı ve hem İstanbul'un hem Türkiye'nin yetenekli insanlarının fırsat bulduğu bir kulüp olabilmeyi başarmamız lazım. Bu noktada fedakarlığı en üst seviyede ortaya koyarız" dedi.

"Amatöre sporlarda çok özel bir insan kaynağına sahibiz"

Ülke ve şehir olarak, amatör spor branşlarında çok özel bir insan kaynağına sahip olunduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu konuda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Müdürlüğü hem Spor İstanbul, yetenekleri bir araya getirmede, organizasyonlar yapıp, İstanbullunun yetenek haritası üzerinden branşlara yönlendirmeye varıncaya kadar, sporcunun yolculuğunu tarifleme konusunda büyük fedakarlık yapmaya dönük bir yol haritası çizdiler. Biz de onların yanındayız. Bunun başarıya ulaşması, tabiri caizse hani vitrine konduğu yer de işte o 4 yılda bir yapılan bu oyunlar. Takımımızın gümüş madalyalı bir arkadaşı var ama çok başarılı mücadele ortaya koymuş olan çok değerli oyuncularımız var, sporcularımız var. Her birisinin görüyorum ki Paris'e şimdiden hedef koymuş bir motivasyonları var. Dolayısıyla tümüyle onların yanındayız."

"Motivasyonumuz çok yüksek"

"İstanbul'un mutlaka 2036'da olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahibi olarak Türkiye'ye getirmesi lazım" diyen İmamoğlu, "Bunun da gerçekten bir ruh ile olabileceğine inanıyoruz. Onun adı, aslında o bahsettiğimiz ve beyanda bulunduğumuz olimpizm ruhu. Yani içerisinde tabii ki tesisleşme, yapılaşma, farklı imkanlar var ama esas olan; spor kültürü, sporcu kültürü ve sporcunun yetişmesine dönük alanların ve özellikle iyi eğitimcilerin varlığı. Bunlar da var. Sayısını arttırmalıyız. Tabana yaymalıyız, toplumsal hale getirmeliyiz. Bu konuda da motivasyonumuz çok yüksek. İnşallah İstanbul'da, çok özel bir spor dönemini, hep birlikte yaşatırız. Bunun da vücut bulmuş hali, simgeleşmiş noktası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüz olacak. Tekrar bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Sporcular ödüllerini aldı

İmamoğlu ve Keleş, konuşmaların ardından, aralarında Tokyo'dan "makaralı yay" dalında gümüş madalyayla dönen Bülent Korkmaz'ın da bulunduğu sporculara ödüllerini verdi. Beytullah Eroğlu (yüzme), Koral Berkin Kutlu (yüzme), Elif İldem (yüzme), Sadık Savaş (klasik yay) ve Mehmet Vasıf Yakut (para taekwondo) da ödüllerini alan diğer sporcular oldu. Sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamayan Yağmur Şengül (klasik yay) adına ödülünü, antrenörü Ebru Ar Şengül aldı. İBBSK antrenörlerinden eski milli güreşçi Hakkı Başar da emekliye ayrılması nedeniyle plaketle onurlandırıldı. Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur ile İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da toplantıda yer alan diğer isimler oldu.

Ekrem İmamoğlu: Olimpizm ruhunu tabana yaymalıyız
Ekrem İmamoğlu: Olimpizm ruhunu tabana yaymalıyız
Ekrem İmamoğlu: Olimpizm ruhunu tabana yaymalıyız
Ekrem İmamoğlu: Olimpizm ruhunu tabana yaymalıyız
Ekrem İmamoğlu: Olimpizm ruhunu tabana yaymalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ekrem İmamoğlu: 'Olimpizm ruhunu tabana yaymalıyız' - Son Dakika Spor


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