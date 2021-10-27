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Ersin Destanoğlu: Bütün rakipleri analiz ediyorum, bu sayede penaltıyı kurtardım - Son Dakika

Ersin Destanoğlu: Bütün rakipleri analiz ediyorum, bu sayede penaltıyı kurtardım

27.10.2021 13:00
Ersin Destanoğlu: Bütün rakipleri analiz ediyorum, bu sayede penaltıyı kurtardım

"Muslera büyük bir kaleci""Rekabet her bölge için önemli""Milli takım beklediğim bir yer""Gençler çalışmayı bırakmasınlar""Avrupa hayalim var""Hocamız her zaman arkamızda"Kaan ÜLKER / - Beşiktaşlı genç kaleci Ersin Destanoğlu, "Mostafa Muhamed topu alınca hislerim tamamen tuttuğum köşeydi, o...

"Muslera büyük bir kaleci"

"Rekabet her bölge için önemli"

"Milli takım beklediğim bir yer""Gençler çalışmayı bırakmasınlar""Avrupa hayalim var""Hocamız her zaman arkamızda"

Kaan ÜLKER/ - Beşiktaşlı genç kaleci Ersin Destanoğlu, "Mostafa Muhamed topu alınca hislerim tamamen tuttuğum köşeydi, o da oraya vurdu. Analiz yapmak çok önemli. Ben de bütün rakipleri maç öncesinde izliyorum. Bu sayede penaltıyı kurtarmış oldum" dedi. Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçında kurtardığı penaltı ile ilgili konuşan Ersin, "Maçtan önce en çok nereye hangi açıda vuruyorlar diye bütün oyuncuları izlemiştim. Mostafa Muhamed topu alınca hislerim tamamen tuttuğum köşeydi, o da oraya vurdu. Analiz yapmak çok önemli. Ben de bütün rakipleri maç öncesinde izliyorum. Bu sayede penaltıyı kurtarmış oldum" ifadelerini kullandı. "MUSLERA BÜYÜK BİR KALECİ"Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın hatalı gollerinin sorulması üzerine ise Ersin Destanoğlu, "Muslera birçok gencin örnek aldığı çok büyük kaleci. 10 yıldır burada. Büyük kaleciler belki basit goller yiyorlar ama çoğu büyük kalecinin tartışılmaz yeteneği var. Basit gol yenilebiliyor. Eleştiri de alıyorsunuz ama diğer maçta elinizden geleni yine yapıyorsunuz" diye konuştu. "REKABET HER BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ" Mert Günok'la aralarındaki rekabet ile ilgili gelen bir soruya ise Destanoğlu, "Rekabet her oyuncu için, her bölge için önemli. Ne kadar iyi oynarsanız performansınız o kadar artıyor. Mert ağabey bana çok destek oluyor. Rakipleri detaylı anlatıyor. O oynadığında ben ona başarılar diliyorum. Rekabet ortamı takıma yansır, takıma yansıyınca da iyi sonuçlar alırız. Kim şans buluyorsa elinden geleni yapıyor. Herkes süre buluyor. Burada herkes takımın başarısı için var. Oynayan, oynamayan önemli değil. Önemli olan performansımız, maç kazanmak ve taraftarı mutlu etmek" dedi. "MİLLİ TAKIM BEKLEDİĞİM BİR YER"Milli takım hakkında da konuşan Ersin, "Milli takım beklediğim bir yer. Birçok genç oyuncu milli takıma gitti. Ben de 20 yaşındayım. Milli takım benim de beklediğim bir yer. Sahada elimden geleni yaptıktan sonra er ya da geç çağrılacağımı biliyorum" açıklamasında bulundu. Galatasaray maçı sonrası Rıdvan Yılmaz'la şakalaşmalarının sorulması üzerine ise Ersin Destanoğlu, "Rıdvan'la uzun yıllara dayanan arkadaşlığımız var. Aynı lisede okuduk, evlerimiz yakındı, burada beraber kalıyoruz. Maçtan sonra niye kulağımı çekti bilmiyorum ama galiba eli oraya kadar uzanabildi. Öyle bir sevinç yaşadık" ifadelerini kullandı. "GENÇLER ÇALIŞMAYI BIRAKMASINLAR"Alman kaleci Manuel Neuer'i halen örnek aldığını söyleyen genç kaleci, "Birçok ligi izliyorum, birçok takımı takip ediyorum. Beni örnek alan kardeşlerim vardır belki. Onlar da çalışmayı bırakmasınlar. Ellerinden geleni yapsınlar. Ben hiç yılmadım. A takıma çıktığımda dördüncü ya da beşinci kaleciydim. 19 yaşında ilk maçıma çıktım. Ekstra idmanlar yaptım. Kaleye geçince de bırakmamak için çalışmamaya devam ediyorum" diye konuştu. "AVRUPA HAYALİM VAR"Avrupa'da futbol oynama hayali olduğunu söyleyen başarılı kaleci, "Bunu 16 yaşından beri istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ta oynuyorum. Bu sene de şampiyonluğa odaklandık. Kötü giden bir tablo vardı. İyi oynuyorduk ama sonuç alamıyorduk. Sonuç almaya da başlayacağız. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Birkaç sene sonra Avrupa hayalimi gerçekleştirebilirim. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince de Avrupa hayalim var" dedi. "HOCAMIZ HER ZAMAN ARKAMIZDA"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın her zaman desteğini gördüğünü vurgulayan Destanoğlu, "19 yaşında kaleyi vermek ve oyuncunun arkasında durmak büyük iş. Sergen hocaya teşekkür etmek lazım. Hocamız her zaman arkamızda durdu. Konuşarak, diyalogla bizi maçlara hazırladı. Geçen sezon bizim için çok güzel ve zor bir seneydi. Üst üste maçlar oynuyorduk. Bu sene de geçen sezonki gibi arkadaşlığın üst düzey olduğu bir ortam var burada. İki sezonki Ersin'i kıyaslayacak olursam, bu seneki Ersin geçen senekinden biraz daha iyi. Sergen hocanın bir programda 'Geçen sezonun en iyi oyuncusu Ersin'di' demesi daha da özgüven verdi. Zaman zaman eleştirildim, övgü de aldım. Hocanın böyle demesi birçok insanın bana başka şekilde bakmasına sebep oldu. Hocanın bu düşüncesi beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Muslera, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ersin Destanoğlu: Bütün rakipleri analiz ediyorum, bu sayede penaltıyı kurtardım - Son Dakika Spor


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