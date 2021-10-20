Fenerbahçe'nin konuğu Royal Antwerp

Sarı-lacivertliler taraftarı önünde yaraları sarmak istiyorFenerbahçe ve Antwerp UEFA organizasyonlarında ilk kez mücadele edecekAntwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımı ile karşılaşacakMert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz görev alamayacakFerdi Kadıoğlu yer alacakFrey ve Samatta...

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