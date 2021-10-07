FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda iki grupta 6 maç oynandı.
Fenerbahçe'den Min-Jae Kim, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı.
FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda günün sonuçları şu şekilde:
A Grubu:
Güney Kore: 2 - Suriye: 1
Birleşik Arap Emirlikleri: 0 - İran: 1
B Grubu:
Çin: 3 - Vietnam: 2
Suudi Arabistan: 1 - Japonya: 0
Avustralya: 3 - Umman: 1
Kaynak: AA
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