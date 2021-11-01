Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü, Adanaspor da Altınordu'yu konuk etti. Bursaspor, başkent temsilcisini 2-0 yenerken, Adanaspor ekibi ise İzmir ekibini 1-0'lık skorla geçti.

Spor Toto 1. Lig'de 11. haftaya 24 puan ve averajla MKE Ankaragücü'nün önünde lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 yendi. MKE Ankaragücü ise deplasmanda Eyüpspor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi rakibinin 3 puan önüne geçerek liderliğini korudu.

Haftayı galibiyetle kapatan Eyüpspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, zirve takibini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligde 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-0

Manisa FK- Beypiliç Boluspor: 2-2

Eyüpspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Balıkesirspor: 2-1

Altaş Denizlispor-Kocaelispor: 1-1

Gençlerbirliği- İstanbulspor: 0-2

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Adanaspor-Altınordu: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 11 8 3 0 21 4 17 27 2. MKE ANKARAGÜCÜ 11 7 3 1 19 8 11 24 3. EYÜPSPOR 11 7 2 2 19 12 7 23 4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 11 7 1 3 17 11 6 22 5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 11 7 0 4 20 10 10 21 6. KOCAELİSPOR 10 5 2 3 10 10 0 17 7. BURSASPOR 10 4 2 4 14 13 1 14 8. TUZLASPOR 10 4 2 4 10 10 0 14 9. GENÇLERBİRLİĞİ 10 4 2 4 12 16 -4 14 10. İSTANBULSPOR 10 4 1 5 14 13 1 13 11. BEYPİLİÇ BOLUSPOR 10 3 3 4 11 11 0 12 12. YILPORT SAMSUNSPOR 10 3 3 4 14 16 -2 12 13. ADANASPOR 11 3 3 5 13 16 -3 12 14. ALTAŞ DENİZLİSPOR 10 3 2 5 10 13 -3 11 15. NASADOGE MENEMENSPOR 10 3 2 5 12 18 -6 11 16. MANİSA FK 11 3 1 7 14 20 -6 10 17. ALTINORDU 11 3 1 7 12 23 -11 10 18. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 10 2 1 7 8 16 -8 7 19. BALIKESİRSPOR 10 2 0 8 7 17 -10 6 Gelecek haftanın programı Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın programı şöyle: 5 Kasım Cuma: 20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Vefa) 20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 6 Kasım Cumartesi: 13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk) 16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs) 19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman) 19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 7 Kasım Pazar: 13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe) 16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk) 19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)

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