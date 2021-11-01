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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

01.11.2021 22:17
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü, Adanaspor da Altınordu'yu konuk etti. Bursaspor, başkent temsilcisini 2-0 yenerken, Adanaspor ekibi ise İzmir ekibini 1-0'lık skorla geçti.

Spor Toto 1. Lig'de 11. haftaya 24 puan ve averajla MKE Ankaragücü'nün önünde lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 yendi. MKE Ankaragücü ise deplasmanda Eyüpspor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi rakibinin 3 puan önüne geçerek liderliğini korudu.

Haftayı galibiyetle kapatan Eyüpspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, zirve takibini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligde 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-0

Manisa FK- Beypiliç Boluspor: 2-2

Eyüpspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Balıkesirspor: 2-1

Altaş Denizlispor-Kocaelispor: 1-1

Gençlerbirliği- İstanbulspor: 0-2

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Adanaspor-Altınordu: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR118302141727
2. MKE ANKARAGÜCÜ117311981124
3. EYÜPSPOR117221912723
4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR117131711622
5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR1170420101021
6. KOCAELİSPOR105231010017
7. BURSASPOR104241413114
8. TUZLASPOR104241010014
9. GENÇLERBİRLİĞİ104241216-414
10. İSTANBULSPOR104151413113
11. BEYPİLİÇ BOLUSPOR103341111012
12. YILPORT SAMSUNSPOR103341416-212
13. ADANASPOR113351316-312
14. ALTAŞ DENİZLİSPOR103251013-311
15. NASADOGE MENEMENSPOR103251218-611
16. MANİSA FK113171420-610
17. ALTINORDU113171223-1110
18. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ10217816-87
19. BALIKESİRSPOR10208717-106

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın programı şöyle:

5 Kasım Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Vefa)

20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)

KEÇİÖRENGÜCÜ, Bursaspor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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