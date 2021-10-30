Ironman Türkiye yarışları yarın Antalya'da yapılacak

Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman Türkiye yarışları yarın Antalya'da gerçekleştirilecek.

Belek Turizm Merkezi'nde organize edilecek yarışlara 88 ülkeden katılması beklenen yaklaşık 2 bin 300 sporcu 1,9 kilometre yüzecek, 90 kilometre pedal çevirecek ve 21 kilometre koşacak.

Ironman Türkiye Direktörü Özgür Emekçioğlu, düzenlenen basın toplantısında, yarışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki yıl aradan sonra Antalya'da 7'ncisinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Emekçioğlu, Ironman Türkiye'nin spor turizmi için çok büyük kazanım olduğunu vurguladı.

Ironman Avrupa Direktörü Nico Deichmann ise "Ironman Türkiye, dünyada yapılan Ironman yarışları arasında en iyilerinden. Bunu da 7 yıldır artarak devam eden katılımcı sayısı kanıtlıyor." dedi.

Ironman Proje Direktörü Johann Essl de havası ve turizm altyapısıyla çok iyi konumdaki Antalya'da ve Türkiye'de bulunmaktan memnun olduklarını kaydetti.