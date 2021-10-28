Isparta'da, Cumhuriyet kupası için yarıştılar

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında çeşitli spor branşlarında Cumhuriyet Kupası turnuvası gerçekleştirildi.

Gençler Cumhuriyetin 98'inci yıldönümü için düzenlenen turnuvada yarıştılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Kupası turnuvası düzenlendi. Çeşitli spor branşlarında gerçekleştirilen turnuva kapsamında ilk olarak Gölcük Tabiat Parkında Cumhuriyet koşusu yapıldı. Verilen start ile birlikte öğrenciler dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Diğer taraftan 6 Mart Kapalı Spor Salonunda basketbol ve voleybol turnuvası düzenlendi. Öğrenciler, takımlarının Cumhuriyet Kupasını kazanması için mücadele etti. Dereceye giren takım ve sporculara ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek. - ISPARTA