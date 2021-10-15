Kadın golfçüler, meme kanserine dikkati çekmek için sahaya çıktı

Kadın golfçüler, "Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası"nda meme kanserine farkındalık oluşturmak için sahaya çıktı.

Kemer Country Club'da Milliyet gazetesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlendi.

Organizasyona Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucu ve Onursal Başkanı Vahit Özmen ve Fuska Su Türkiye Satış Direktörü Cem Özütok ile çok sayıda davetli katıldı.

Turnuvada Kemer Country Golf Kulübü Ladies Kaptanı Çağla Metin, Dilek Türker, Cansen Başaran Symes, Beyhan Goldman Benardete, Merve Müftüoğlu, Pervin Topbaş, Nursel Çökelek, Zeynep Gazioğlu gibi iş hayatından isimler golf oynadı.

Turnuva sonrası birincilikleri Ladies A kategorisinde Tülay Turhan, Şefika Kırçuval ve Nursel Çökelek, Ladies B kategorisinde Lone Lassen, Elçin Sönmez ve Berna Karaevli, Ladies C kategorisinde ise Cansen Başaran Symes, Elif Özyuvacı ve Sinem Saraçoğlu ekipleri kazandı.

MEMEDER Kurucu ve Onursal Başkanı Özmen, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Kendi kendine meme muayenesi, özellikle dikkat çekmek istediğimiz ana başlıklar arasında. Muayene alışkanlığının kazandırılmasının asıl hedefi, erken dönemde belirti göstermeyen bu kanser türüne karşı bireylerin kendi vücudunu tanıyarak önlem alması." ifadelerini kullandı.

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ise her kadının mutlaka düzenli olarak kontrolden geçmesi gerektiğini vurguladı.

Revna Demirören ise Demirören ailesi olarak gerçekleştirdikleri etkinlikten mutluluk duyduklarını anlatarak, "Farkındalık yaratmak, kadınların sesini duyurmak ve bilinçlendirmek için bu tür etkinlikler çok önemli. Güzel bir etkinliği golf ile buluşturmak, sporla birleştirmek daha da bir değerli oldu bizim için. Erken teşhisteki en önemli unsur da kontrollerimizi zamanında ve aksatmadan yaptırmak." değerlendirmesinde bulundu.