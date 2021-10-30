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Manisa FK Boluspor maçının ardından - Son Dakika

Manisa FK Boluspor maçının ardından

30.10.2021 19:36
Manisa FK Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Organize bir takım oluşturmak için çaba harcadığını söyleyen Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Aslında bu maçı anlatacak tek kelime bizim adımıza, uzun süredir maç kazanamamanın getirdiği psikolojiyle oyuncularımız aslında geçen hafta bu özgüven kaybından sonra bu süre gelen güven kaybından sonra bir parça kazandıklarını düşünüyordum. Özgüvenle yaklaşık 1 haftalık süre boyunca oyuncuların antrenmanlarındaki davranışları, istekleri bu dönemi atlatmak konusundaki çabaları bence gayet olumluydu. Fakat bazen çok isteyip, istenileni yapmakta zorluk yaşıyorsunuz. Bunun nedeni de ligimiz çok zor bir lig. Farklı bir oyun kültürümüz var. Bu oyun kültürüyle oynamaya çalışan bir takım var. Topa sahip olma, pas oranında ligin en dominant takımlarından bir tanesiyiz ve rakiplerimiz bizi bozuyorlar. Bu konuda da ligde topun oyunda kalma süresi çok az. Topun ritmini bir türlü arttıramıyoruz. Aslında ilk 20 dakikalık süreçte tam da bu oldu. İyi başlayamadık. Fakat sonrasında geçen hafta Ankaragücü maçında yaşadığımız senaryonun bir benzeri oldu. Maçı kazanabileceğimiz o anlar elimize gelmedi değil. Sonuçta hayat bir şekilde zorluklarla baş etme sanatı. İnsan hayatında bazen zor dönemler oluyor. Kulüplerin de aynı şekilde zor dönemleri olabiliyor. Bizlerin de görevi oyuncuların sakin kalmasını ve neticeye odaklanmalarını sağlamak. Bunu yapmanın da yolu çalışmaktan geçiyor. Ben de buraya uzun vadeli bir proje ve aynı zamanda takımı günden güne geliştirmek için geldim. Çabam da bu yönde. Bu oyunda da bazen sabırlı olmak sonrasında organize olmayı da beraberinde getiriyor. Çünkü daha organize takımlar ne yaptıklarını sahada daha net ifade ediyorlar. Ben de organize bir antrenör takımı oluşturmak istiyorum. Beraberinde baskı altında ve uzun süre gerginlikle gelen her maç da gergin bir havada geçtiği için bu 3 puan kötü de oynasak geldikten sonra ivme kazandıracağını düşünüyorum. Kendi adıma oyuncuların istek ve arzularından memnunum. Fakat oyunun gerekliliği konusunda da çalışacağımız yerler var. 10 kişiye karşı daha sabırlı, daha organize ve net hücumlar gerçekleştirmeliyiz. Bunu yapmak da sakin kalmakla mümkün" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer maçı değerlendirdi

Maçın 20. dakikasında gelen kırmızı kartla beraber zor duruma düştüklerini belirten Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, "2 bölüm olarak maçı düşünebiliriz. Kırmızı karta kadar olan ki bölüm ve kırmızı karttan sonraki bölüm. Baktığımızda kırmızı kart görene kadar oyunda bizim için hiçbir sıkıntı yoktu. Rakibi çok iyi karşıladık. Topa sahip olduk ve pas yaptık. Erken bir kırmızı kart gördük. Tabi kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu. Sonrasında geriye düştük. Devre arasında oyuncularla hem taktiksel olarak hem de maçı çevirmeye olan inancımızla ilgili çok güzel bir konuşma yaptık. Biz diziliş olarak biraz değişiklik yaptık. Kassongo'yu kendi sol kenarımıza çektik. 4-5 olarak karşıladık top rakipteyken, hücuma geçtiğimizde 4-3-2'ye döndük Kassongo ve Rochi ile beraber. 2 gol bularak öne geçtik. Maçı kazanabilirdik. Rakip de karambol ve yan toplarla pozisyon oluşturmaya çalıştı. Sonuçta 1 puan aldık. 2-2 sonuçlandı maç. Ama ben oyuncularımı gösterdiği mücadele ve sahadaki duruştan dolayı tebrik ediyorum. Benim için evet 1 puan ama oyuncularım bu maçı kazanmış gibi kabul ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Manisa FK Boluspor maçının ardından
Manisa FK Boluspor maçının ardından

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK Boluspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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