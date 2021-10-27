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Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu - Son Dakika

Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu

27.10.2021 15:10
Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu

Türk sporunun gelişimi için bugüne kadar birçok spor kulübünü ve sporcuyu destekleyen Nesine.com, Eyüpspor'un 2021-2022 sezonu forma sırt sponsoru oldu.

Türk sporunun gelişimi için bugüne kadar birçok spor kulübünü ve sporcuyu destekleyen Nesine.com, Eyüpspor'un 2021-2022 sezonu forma sırt sponsoru oldu.

Türkiye'nin şans oyunları sektöründeki öncü ve lider markası Nesine.com, bir asrı aşkın tarihi ile Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Eyüpspor'un 2021-2022 sezonu forma sırt sponsoru oldu. Eyüp Stadyumu'nda, Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın katılımı ile imza töreni düzenlendi.

Eyüpspor'a yapmış oldukları katkı için teşekkür eden Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Bu tür sponsorları Türk futbolunun gelişmesi için çok önemli ve değerli buluyoruz. Sporun tüm paydaşlarının bu sponsorlara sahip çıkması gerektiğini, hak ettiği değeri vermesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Halit Gülbakanoğlu ise, 1 asra aşkın kulüp olan ve aynı zamanda da günümüzün ekonomik şartlarına rağmen hala semt kültürünü yaşatan Eyüpspor'un Türk sporu için değerli bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Gençlerin spora kazandırılması açısından semt kulüplerinin normal kulüplerden de değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden semt kulüplerine destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Nesine.com olarak 15 yılı aşkın bir süredir şans oyunları sektöründe hizmet vermekteyiz. Spordan para kazanıyoruz ve bu sorumluluğu tekrar spora vermek olarak da kendimize borç biliyoruz. 6 milyonu aşkın üyesi, ayda 80 milyondan fazla ziyaretçisi olarak sadece bahiste değil, tüm spor branşlarında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitesi olarak bu sorumluluğu her zaman üzerimizde taşıyoruz. Bu vesileyle benim de ailevi hem de geçmiş olarak çok değerli anılarımın olduğu kulübe de böyle bir desteği verebilmek hem kendim adına hem de Nesine'nin genel müdürü olarak beni çok mutlu ediyor. Umarım bu tür semt kulüplerine destekler devam edecektir. Eyüp için de şampiyonlukla biten bir yıl olur. Hafta sonu MKE Ankaragücü ile maç var. İnşallah güzel bir sonuç olur. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Nesine.com olarak hiçbir zaman kısa vadeli sponsorluğa inanmadıkları ifade eden Halit Gülbakanoğlu, "Yol arkadaşlığı olarak kabul ediyoruz. 10 yılı aşkın Euroleague, 10 yılı aşkın Fenerbahçe, o yıllara yakın Galatasaray sponsorluklarımız var. Bu yıl 3'ü de devam ediyor. Eyüp ile de yol arkadaşlığına geçmek isteriz. Bence yol arkadaşı da olabileceğiz" dedi.

Toplantıda bulunan Eyüpspor eski Başkanı Muammer Torun, bu anlaşmadan Eyüplüler olarak çok mutlu oldukları söyledi.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu'na forma ve 102 yıllık tarihlerini anlatan 'Kurtuluştan Şampiyonluğa Asırlık Çınar Eyüp Spor Kulübü' kitabını hediye etti. - İSTANBUL

Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu
Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu
Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu
Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu
Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu
Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu
Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu
Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu

Eyüpspor, Türkiye, Eyüp, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nesine.com, Eyüpspor'un forma sırt sponsoru oldu - Son Dakika Spor


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