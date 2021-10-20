- (Özel haber) Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak aday: Erhan Ertürk

Erhan Ertürk: "Hedefimiz bütün kulüpleri kalkındırmak ve kürek kültürünü yerleştirmek"

İSTANBUL - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığı için adaylığını koyan Fenerbahçe Kürek Şubesi Teknik Sorumlusu Erhan Ertürk, aynı zamanda Galatasaray Kulübü'nün de desteğini aldı. Ertürk göreve gelmeleri durumunda kürek kültürünü ülkeye yerleştirmek ve ülkedeki bütün kulüpleri kalkındırmak istediklerinin altını çizdi.

Türkiye Kürek Federasyonu'nun ekim ayı sonunda yapılacak olan seçimli genel kurulunda başkan adaylığını açıklayan Fenerbahçe Kürek Şubesi Teknik Sorumlusu Erhan Ertürk, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü'nün de federasyon başkanlığı konusunda destek verdiği Ertürk, projelerinden ve kürek sporunun gelişimi için yapmayı hedeflediği organizasyonlardan bahsetti.

"Bütün kulüplerimizi kalkındırmak istiyoruz"

Büyük bir değişim mottosuyla yola çıktıklarını ifade ederek yapılacak olan seçimde başkanlığa aday olduğunu söyleyen Erhan Ertürk, "Bu değişim bizim gibi daha ufak camialarda hep beraber olacak bir durum. Bütün kulüplerle konuştuk. Galatasaray da sağ olsun bize destek verdi bu durumda. Bunu yapabilirsek hep beraber yapabiliriz dedik. Bazı konularda kökten değişim gerekiyor. Milli takım seviyesinde başarılar geldi ama artık bir seviye atlamak için el ele değişime ihtiyacımız vardı, kürek sporunun sesini duyurmamıza ihtiyaç vardı. Bu da ortak ekiplerle başladı. Biz onlardan feyz aldık. Ben teknik ekipteyken, ortak ekipler kurduğumuzda iki kulüpten de ciddi tepkiler aldık. 'Galatasaraylı çocuklar Fenerbahçeli çocuklarla oturur mu', 'Fenerbahçeli çocuklar, Galatasaraylı çocuklarla oturur mu' gibi iki taraftan da tepkiler aldık. Daha sonra başarı gelince herkes mutlu oldu. Bunun küçük anlamda bir örneğini gördük ve büyük taraflara da örnek olma gibi misyonumuz da olabilir ileride. Çocuklardan gördüğümüz bu başarıyla, kulüpler el ele daha başarılı bir kürek sporu oluşturabilir dedik. Kürek ekolü olan ülkelerle yarışabiliriz. Kürek sporunun bir kültür haline gelmesini istiyoruz. Bunun için de bütün büyük kulüplerin el ele beraber hareket etmesine ihtiyaç var. Bunları da başkanlarımıza anlattık ve çok olumlu bakıp yardımcı oldular. Teşekkür ediyoruz buradan. Destek verdiklerini açıkladılar. Seçime gidiyoruz ve inşallah seçildiğimizde de bunu bütün Türkiye'ye yayarak bütün kulüplerimizi kalkındırarak başarıya ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Deniz küreğini avantaja çevirmemiz gerekiyor"

Kürek sporunda, 2028 olimpiyatlarında deniz küreği branşının da yer alacağını ve artık ülkelerin deniz küreği konusunda da çalışmalar yaptığını söyleyen Erhan Ertürk, Türkiye'nin de bu konuda büyük avantajları olduğunun altını çizdi. Karadeniz'in dalgalı, Ege'nin rüzgarlı ve Akdeniz'in de durgun sularının olmasının önemine değinen Ertürk, "Her şartta güzel antrenman yapma avantajı olur. İnsanlar tek şart bulabiliyor hatta birçok ülkenin denizi yok. Bu spora biz de diğer ülkeler gibi en başından adım atarsak büyük başarılara imza atarız. Ülkenin bulunduğu lokasyon olarak çok avantajlıyız. Bütün denizlerimize bunu kulüp olarak yaydığımız zaman ülke gençleri için büyük avantaj olacaktır. Bizim spor kulüpleri olarak gerçek amacımız gençleri spora katmak. Spor kültürü alan bir insan, öz disiplin olarak çok farklı bir noktaya geliyor. Kötü alışkanlıklardan uzak, disiplinli şekilde ilerliyor. Ders çalışma saatlerini bile ayarlamaları gerekiyor burada. 13-14 yaşındayken çocuklar kendi planlamasını yapıyor. Deniz küreğine ilk başta adım atıp, birçok açılan kulüplerimizle birlikte ilerlersek olimpiyatlarda ciddi ve çok sayıda madalya şansımız var. Bu da ülkemiz yaranına olacak. Tesisleşme, ekipman olarak diğer ülkelerle bu yarışlara aynı anda başlayacağız. Biz kürek sporuna diğer ülkelere göre çok geç girdik. 100 yıldır, 200 yıldır kürek kültürü olan ülkeler var. Biz bu sefer en başından yakalayacağız ve kendi kültürümüzü oluşturacağız. Yurt dışıyla entegre şekilde güzel çalıştığımız zaman başarılı olmamak için hiçbir sebep yok" diye konuştu.

"Genç ama tecrübeli bir ekibiz"

Yaş olarak çok genç bir isim olmasına karşın, kürek sporunda çok tecrübeli olduklarını da söyleyen Erhan Ertürk, "Değişen dünyada jenerasyon farkları çok daralmaya başladı. 5 yıl önceki jenerasyonla, 5 yıl sonraki jenerasyon arasında ciddi farklar oluyor. İletişim çağındayız ve çok hızlı değişiyor her şey. Sürekli güncel kalmak gerekiyor. Bizim ekibimiz de çok genç. Bütün ekip olarak dünyaya entegre, yeni ihtiyaçları bilen bir ekiple geliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Bunun yanında tecrübesiz de değiliz. Ben daha önce teknik kurullarda da yer aldım. 13 yıl bu sporu her yaş grubunda yaptım ve çok da yeni yaptım. Bu nedenle hafızam çok taze. Onların ihtiyaçlarını biliyorum. Yurt dışında başarı için gerekenleri biliyorum. Bunu avantaja çevirmek istiyorum. Çalışmamız için bence bu genç jenerasyon çok daha uygun ve elverişli olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Kürek sporuna herkes ulaşabilecek"

Kürek sporunun diğer spor branşlarına göre daha pahalı bir spor olmasına karşın devletin yaptığı SEM ve TOHM projesinin çok önemli olduğunu söyleyen Erhan Ertürk, "Burs konusunda devletimizin yaptığı çok güzel bir avantaj var. Bütün vakıf üniversiteleri yurt dışında derece yapmış sporculara tam burs veriyor. Bunun yanında yurt dışından da burs alan sporcularımız oluyor. Kürek sporunun eğitime katkısı çok büyük. Bunun yanında spor eğitim merkezlerini bütün illere taşıyabilirsek, o illerdeki insanlar ekstra bir ücret ödemeden çocuklarını bu sporla tanıştırabilirler. SEM ve TOHM projesi çok önemli. Belli bir süre sonrasında çocuklara da faydaları oluyor bu projelerin. Buradan çıkan çocukların çoğu da şu anda milli takımda. Bunu yaygınlaştırdığımızda hem çocuklara kazancı olacaktır, çocukların da Türk küreğine kazancı olacaktır. Burada basına da iş düşüyor. Popülerlikten uzak bir sporuz ama basının bunu duyurması da çok büyük avantaj olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.