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(Özel haber) Yasemin Adar: "Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak"- Milli güreşçi Yasemin Adar: - "2024 Paris'teki... - Son Dakika

(Özel haber) Yasemin Adar: "Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak"- Milli güreşçi Yasemin Adar: - "2024 Paris'teki...

17.10.2021 13:23

- (Özel haber) Yasemin Adar: "Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak" Milli güreşçi Yasemin Adar: "2024 Paris'teki olimpiyatlarda işlerin değişeceğine inanıyorum" Milli güreşçi Yasemin Adar, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığını söyledi.

- (Özel haber) Yasemin Adar: "Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak"

Milli güreşçi Yasemin Adar:

"2024 Paris'teki olimpiyatlarda işlerin değişeceğine inanıyorum"

İSTANBUL - Milli güreşçi Yasemin Adar, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığını söyledi. Adar, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınların alacağı madalya sayısının erkekleri geçeceğini ifade etti.

Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin Adar'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu adına ödül takdim edildi. Yasemin Adar, aldığı ödülün ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Olimpiyata gitmeden önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerini desteklediğinin altını çizen milli sporcu, "Olimpiyata gitmeden önce zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun, spor kulübü olsun her zaman bizi destekliyorlardı. Ziyaretimizde bulunmuşlardı. Şimdi de bana plaket takdim edecekler. Olimpiyatta bir başarı elde ettiğim için Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilki başardığım için zaten benim sloganımla 'ilklerin kadını' olarak çok güzel başarılara imza attım. Eminim ki Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra büyük başarılar kadın güreşiyle birlikte olacak" şeklinde konuştu.

"2024'te Paris'teki olimpiyatlarda işlerin değişeceğine inanıyorum"

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın sporcuların erkeklerden daha fazla başarı getireceğini vurgulayan Yasemin Adar, "Kendi branşım olarak söylemek istiyorum. Toplumumuzda her zaman 'Kadından güreşçi olmaz, kadın spor yapamaz' gibi ön yargılar vardı ama bu olimpiyatta gördük ki başarı kadınlarda çok kolay gelmeye başladı çünkü biz kadınlar olarak azmettik. Neleri değiştirebileceğimizi fark ettik. Başarılı olursak nelere göğüs gerebileceğimizi herkese göstermek istedik. Busenazlar da, ben de olimpiyatlarda madalya sayısı eşit hale geldi. Erkek sporcularla kadın sporcular nerdeyse eşit madalya almaya başladı. Hatta bakanlığımız 'Gün gelecek olimpiyatlardaki başarı sayısında kadınlar erkekleri geçecek' dedi. Ben de buna inanıyorum. Eğer voleybolda çok iyi bir başarı kazanmış olsaydık madalya sayımız kadınlar olarak artacaktı ve bir ilke imza atacaktık. 2024 Paris'teki olimpiyatlarda işlerin değişeceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak"

2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmaya başladığını söyleyen milli güreşçi, "Pandemiden dolayı biliyorsunuz ki olimpiyatlar ertelenmişti. 2020+1 olarak 2021 Olimpiyatları olmuştu. Önümüzde yaklaşık 3 yıl var. 3 yılda çok iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Antrenman programımızı her zaman düzenli yapmamız gerekiyor çünkü göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor ve şimdiden çalışmalara başladım. Bizde her yıl Avrupa, dünya şampiyonası oluyor. Mart gibi Avrupa Şampiyonası olacak. 2022 yılında Dünya Şampiyonası olacak. 2023 yılında da kalifikasyon maçlarımız olacak olimpiyata gidip gitmeyeceğimiz belli olacak. Zaman çabuk geçiyor bir an önce başladım. 2024 Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyorum. Ben 2020 Olimpiyatları'na gitmeden önce de 'Madalya almak istiyorum, yine bir ilki başarmak istiyorum' demiştim ve bu bronz madalya olmuştu. Şimdi ki hedefim 2024'te Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Yasemin Adar: Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak - Milli güreşçi Yasemin Adar: - 2024 Paris'teki...
(Özel haber) Yasemin Adar: Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak - Milli güreşçi Yasemin Adar: - 2024 Paris'teki...
(Özel haber) Yasemin Adar: Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak - Milli güreşçi Yasemin Adar: - 2024 Paris'teki...
(Özel haber) Yasemin Adar: Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak - Milli güreşçi Yasemin Adar: - 2024 Paris'teki...
(Özel haber) Yasemin Adar: Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak - Milli güreşçi Yasemin Adar: - 2024 Paris'teki...
(Özel haber) Yasemin Adar: Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak - Milli güreşçi Yasemin Adar: - 2024 Paris'teki...
(Özel haber) Yasemin Adar: Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak - Milli güreşçi Yasemin Adar: - 2024 Paris'teki...

Milli Güreşçi, Altın Madalya, Tokyo, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Yasemin Adar: 'Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak'- Milli güreşçi Yasemin Adar: - '2024 Paris'teki... - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: (Özel haber) Yasemin Adar: "Şimdiki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak"- Milli güreşçi Yasemin Adar: - "2024 Paris'teki... - Son Dakika
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