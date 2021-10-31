ŞANLIURFA - Tekerlekli sandalye basketbol takımında Beşiktaş maçı heyecanı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımında antrenör ve oyuncular, Beşiktaş ile oynanacak ligin ilk maçında seyircisiyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Şanlıurfa temsilcisi, sezonun ilk maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş ile yarın evinde karşılaşacak.

Yaklaşık 2 ay önce yeni sezon hazırlıklarına başlayan oyuncularda tek hedef, seyircilerinin de desteğiyle karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezona iyi başlamak.

Serdar Yıldırım: "Beşiktaş'ı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Takımın başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 sezonunun ardından, karşılaşmalara seyircilerin de alınacağını söyledi.

Deplasmanlı ligin yeniden başlamasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yeni sezon bu hafta sonu başladı çok heyecanlıyız, sabırsızlıkla ilk maçımızı bekliyoruz. Yaklaşık 2 ay önce hazırlıklarımıza başladık. Geçen sezonki kadromuzu koruduk, eski oyuncularımızdan ikisini tekrar kazandırdık. Süper Lig'de bu sezon 3'üncü sezonumuz olacak. Son sezon play-off'u kıl payı kaçırdık. Bu seneki hedefimiz, kentimizi en iyi şekilde temsil ederek play-off oynamak ve sonrasında inşallah Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz. Sezon bu hafta sonu başlayacak, yarın ilk lig maçımızda şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş'ı evimizde ağırlayacağız. Evimizdeki maçların tamamını kazanmak istiyoruz. İlk maçımızda Beşiktaş'ı yenerek, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Uzun bir aradan sonra taraftarlarımızla buluşacağımız için takım olarak heyecanlıyız. En büyük desteğimiz olan taraftarlarımızı Beşiktaş maçında yanımızda görmek istiyoruz. Her maça en iyi şekilde iyi şekilde hazırlanıyoruz. Rakip kim olursa olsun oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele etmeye devam edecekler."

Bekir Solmaz: "Taraftarlarımızı ilk maçımızda yanımızda görmek istiyoruz"

Oyunculardan Bekir Solmaz ise yaklaşık 8 yıldır takımda mücadele ettiğini dile getirdi.

Bu sezon antrenmanları hiç aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Solmaz, şunları kaydetti:

"Sezona çok iyi hazırlandık. Uzun bir aradan sonra tekrar evimizde ilk maçımızda seyircilerimizle buluşacağız. Bu bizim için mutluluk verici bir durum. Salgından dolayı ayrı kaldığımız seyircilerimizi çok özledik. Seyircisiz maçların bir zevki olmuyor. İnşallah kentimizi en iyi bir şekilde temsil ederek kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İlk maçımızda Beşiktaş ile karşılaşacağız, çok iyi hazırlandık. Tek amacımız maçtan galibiyetle ayrılmak. Tüm Şanlıurfalı taraftarlarımızı ilk maçımızda yanımızda görmek istiyoruz."

Oyunculardan Ali Kabakülekler de altyapısından yetiştiği ve yaklaşık 10 yıl formasını terlettiği takımına 1 yıl aradan sonra yeniden katıldığı için mutlu olduğunu anlattı.

Takımında ilk günkü gibi heyecanlı olduğunu aktaran Kabakülekler, "Eski takım arkadaşlarımla bir arada olmak bana onur ve gurur veriyor. İnşallah bu sezon bizim için çok iyi geçer. Çalışmalarımız çok iyi ve verimli geçiyor. Ligdeki ilk maçımızda Beşiktaş ile karşılaşacağız, bunun heyecanını yaşıyoruz. Takım olarak kenetlendik, inşallah galip gelerek iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Amacımız kentimizi önce play-off'ta, sonra da olursa Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.